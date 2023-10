Marco Martini festeggia "I miei primi 50 anni da macellaio"

Se stai cercando un'esperienza di divertimento per tutta la famiglia, segna subito sul calendario la data del 8 ottobre. L'azienda Martini di Carni di Boves sta organizzando un evento straordinario per celebrare i primi 50 anni di lavoro di Marco. L'evento intitolato "I miei primi 50 anni da macellaio" è nato per premiare Marco Martini che in questi anni ha svolto questo lavoro con serietà e professionalità.

Situata in Via Milia 23 a Boves, l'azienda Martini di Carni è sinonimo di qualità e tradizione nel mondo della carne dal 1929 e insieme a Marco Martini hanno preparato un appuntamento speciale che non vorrai perdere.

Il programma della giornata è ricco con attività che iniziano alle 10:30 e si protraggono fino alle 17:00. Tra queste ci sono la Movida Fitness con Monica, i giri in sella sul pony, l'aperitivo e il Martiniburger, il giro in sella sull'Arley, la merenda gratuita con baby dance e la pesca fortunata.

Tutto questo e molto altro ti aspettano domenica 8 ottobre a Boves. L'evento "I miei primi 50 anni da macellaio" di Marco Martini è un'occasione imperdibile per trascorrere una giornata di divertimento in famiglia e celebrare una storia di qualità e dedizione di mezzo secolo nel settore della macelleria.

Non mancare! Porta la tua famiglia e i tuoi amici e unisciti a noi per una giornata indimenticabile.

Ti aspettiamo a braccia aperte per festeggiare insieme!