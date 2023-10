Alba, il sindaco Carlo Bo tra i rappresentanti italiani a Ginevra per ill Terzo Forum dei Sindaci

Il sindaco Carlo Bo ha preso parte a Ginevra, nel Palazzo delle Nazioni, al Terzo Forum dei Sindaci organizzato il 2 e il 3 ottobre da UNECE, la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite.

Il Forum si svolge nell’ambito della Settimana della Resilienza Urbana e riunisce i leader delle città di tutta l’area UNECE e non solo per affrontare le principali sfide contemporanee. Nel Terzo Forum, sul tema "Rigenerazione urbana verso il 2030", i sindaci hanno avuto la possibilità di confrontarsi sui progetti di rigenerazione urbana per ottenere uno sviluppo urbano più inclusivo, resiliente e sostenibile. Il Forum è presieduto da Sami Kanaan, vice sindaco di Ginevra, mentre il discorso di apertura è stato affidato all'architetto Lord Norman Foster.

Come per le edizioni passate l’Italia ha partecipato al Forum, quest’anno rappresentata anche dalla città di Alba, con il sindaco nella doppia veste di presidente del Comitato per la candidatura di Alba Bra Langhe Roero a Città Capitale della Cultura 2026.

Il primo cittadino è stato accolto a Ginevra dalla Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'ONU e le Organizzazioni internazionali a Ginevra, l’organo diplomatico italiano istituito presso l’Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra e le altre Organizzazioni internazionali per mantenere rapporti durevoli e continui. Dal 30 gennaio 2023 la Rappresentanza è guidata dall’Ambasciatore Vincenzo Grassi.

L’Ambasciatore nella giornata di apertura ha moderato l’evento intitolato “Donne e Sindaci: una visione di genere riguardo alle sfide e ai progetti urbani” nonché il segmento pomeridiano dei lavori, a cui ha preso parte anche il sindaco Carlo Bo.

Il sindaco di Alba Carlo Bo: “E’ un onore immenso e una grande emozione poter partecipare a un evento internazionale che mette al centro le città, come protagoniste delle sfide del nostro tempo. Un’occasione di confronto e arricchimento unica, con amministratori arrivati da tantissimi Paesi. I temi affrontati sono di grande attualità per noi sindaci, dalle sfide ambientali alle pari opportunità, passando per la sostenibilità e vivibilità delle nostre città. Ringrazio l’Ambasciatore e tutto il suo staff per la splendida accoglienza e UNECE per aver dato vita al Forum dei Sindaci”.