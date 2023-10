Movimento 5 Stelle-Pd: un’alleanza che si prospetta difficile in Piemonte

Non risulta siano ancora pervenute risposte da parte dei 5 Stelle al documento inviato una decina di giorni fa dal segretario piemontese del Pd Mimmo Rossi per valutare le condizioni per dare vita a una possibile alleanza programmatica alle regionali del prossimo anno.

Abbiamo interpellato al riguardo Ivano Martinetti, albese, unico consigliere regionale pentastellato eletto nel Cuneese, cui il leader nazionale ha affidato il coordinamento del partito in provincia di Cuneo.

Martinetti, nel Pd circolano alcuni nomi di possibili candidati alla presidenza della Regione: Chiara Gribaudo, Daniele Valle, Guido Giustetto. I 5 Stelle hanno qualche preferenza? Per dirla in altri termini, c’è qualcuno di costoro che sentite più vicino alle vostre posizioni?

“I nomi ci interessano poco. Contano i punti programmatici e l’idea di Piemonte che vogliamo costruire”.

I programmi sono senza dubbio importanti e da tutti sempre invocati. Dovrà convenire che anche le alleanze politiche hanno il loro peso se non si vuole consegnare la Regione al centrodestra di Cirio “a tavolino”…

“Ricordo sommessamente, a proposito di alleanze, che alle amministrative di Cuneo nessun esponente del Partito Democratico alzò la cornetta quando il Movimento 5 Stelle chiedeva un confronto sui programmi”.

Dunque non ci sono margini?

“Non dipende da me. Mi limito a osservare che è curioso che adesso i democratici riscoprano, all’improvviso, un interesse per il Movimento 5 Stelle”.

Mi sembra che le sue affermazioni tradiscano poco ottimismo…

“Ogni decisione sarà presa ascoltando prima di tutto la base della nostra comunità”.