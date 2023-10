Sarà il ministro Paolo Zangrillo ad inaugurare la sede di Forza Italia di Bra

Sarà il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo a tagliare il nastro della nuova sede di Forza Italia di Bra. Con lui ci saranno il presidente del Piemonte Alberto Cirio, il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia, il già senatore Marco Perosino, il consigliere provinciale Massimo Antoniotti, il coordinatore provinciale Forza Italia Giovani Matteo Morena e il coordinatore cittadino Forza Italia Bra, Francesco Racca.

L’appuntamento è per domenica 8 ottobre alle 18, in via Vittorio Emanuele II 191/A.

“Siamo molto soddisfatti di inaugurare un’altra casa di Forza Italia - dice il vicepresidente del Consiglio Regionale Franco Graglia -. Un punto di riferimento per gli Azzurri e tutti i cittadini che si rispecchiano nei nostri valori e nei nostri ideali. Mi complimento per il lavoro svolto sul territorio da l direttivo braidese, capitanato dal coordinatore Francesco Racca. Il fatto poi che ad inaugurare la sede, sia il ministro Zangrillo, dimostra ancora una volta la vicinanza e l’attenzione verso la nostra provincia, sua e quella del partito di Forza Italia”.

“Domenica 8 ottobre sarà una giornata molto importante per noi - sottolinea il coordinatore FI di Bra Francesco Racca -. Dopo tanti anni finalmente Forza Italia avrà una sede nel cuore della città, pronta ad ospitare dibattiti, incontri e soprattutto cittadini che qui potranno trovare sempre un punto di riferimento. Ringrazio il vicepresidente del consiglio regionale Graglia ed il governatore Cirio per il loro sostegno e la loro presenza costante sul nostro territorio. E naturalmente sono molto contento di inaugurare la casa braidese di Forza Italia con Paolo Zangrillo, che è sempre molto attendo alle dinamiche della nostra bella provincia di Cuneo”.