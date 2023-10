Variante di Demonte: Monica Ciaburro (FI) presenta informativa alla premier Meloni

L’onorevole Monica Ciaburro, deputata di Fratelli d’Italia e sindaco di Argentera, ha presentato ieri alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni – in occasione della sua venuta nel capoluogo piemontese per il Festival delle Regioni - una nota informativa (elaborata dal dirigente provinciale del suo stesso partito Paolo Chiarenza) a proposito dell’annosa questione della viabilità in valle Stura.



Nello specifico si chiede alla premier di farsi carico in prima persona della variante di Demonte-Aisone-Vinadio.



Questo il testo della nota consegnata:

Già nel lontano 1981 un convegno organizzato a Cuneo dalla Camera di Commercio e da quelle dei Dipartimenti d’Oltralpe, riguardante il percorso stradale della Valle Stura, S.S. 21 in provincia di Cuneo, per il Colle della Maddalena e la Francia, il direttore dell’ANAS di Torino qualificava “urgente” la realizzazione della variante stradale dei Comuni di Demonte, Aisone, Vinadio a causa del percorso insostenibile, stretto, tortuoso, pericoloso, per il traffico transalpino, soprattutto pesante, fra l’Italia e la Francia.

Quest’opera venne fissata nel protocollo Italia-Francia del 1993.



In questa situazione, che si è sempre più aggravata negli anni, si inserisce in maniera rilevante il problema della circonvallazione di Demonte (piccolo Comune medioevale di circa 2.000 abitanti) primo lotto della variante in questione, il cui progetto dopo varie vicissitudini è stato predisposto dall’ANAS nel 2008 e finanziato.



I lavori sono però bloccati. Nel 2019 è stato rilasciato il parere positivo da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e dal Ministero dell’Ambiente, ma persiste da allora il parere negativo e il blocco dei lavori da parte del Ministero dei Beni Culturali, perché si vuole tutelare i resti medioevali del Forte della Consolata esistenti nella galleria della Collina del Podio in cui è previsto il tracciato. Da allora si sono mobilitati invano parlamentari e il Governatore della Regione Piemonte, per cui non rimane che la decisione risolutiva della Presidenza del Consiglio per sbloccare la situazione.



L’iter di richiesta di autorizzazione è stato trasmesso dall’ANAS nel novembre del 2019 al Dipartimento Coordinamento Amministrativo - DICA della Presidenza, senza ottenere alcuna decisione.



É necessario rilevare che nella via centrale di Demonte, l’unica percorribile, il volume di traffico di mezzi pesanti risultava al 28\10\2022 di circa 185.000 (centottantacinquemila) all’anno, con evidenti danni per la transitabilità, l’incolumità dei cittadini, l’inquinamento insopportabile, nonché la stabilità degli edifici. Si tenga conto che il centro di Demonte attraversato da autoarticolati e camion spesso è bloccato, perché i mezzi rimangono incastrati nella via, o addirittura raschiano i balconi dei palazzi prospicienti.



Alla luce di tutta questa situazione che è ormai drammatica, non rimane che affidarsi al Presidente del Consiglio per avviare finalmente dopo tanti anni d’attesa e di speranze, la realizzazione della variante di Demonte-Aisone-Vinadio in Valle Stura.