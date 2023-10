Ex ospedali Alba e Bra: verso l'intesa per la riqualificazione da 46 milioni [VIDEO]

“Venerdì prossimo incontrerò il ministro Schillaci per firmare la conclusione dell'intesa per finanziare la ristrutturazione degli ex ospedali di Alba e Bra”. È quanto ha dichiarato l'assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi, a margine della cabina di regia in Prefettura sul nuovo ospedale di Cuneo.

Parliamo delle risorse a fondo perduto (articolo 20) messe a disposizione dalla Regione Piemonte. Si tratta complessivamente di un intervento da 75 milioni, di cui 25 milioni e 946 mila euro per il presidio di Alba, 20 milioni 505 mila euro per il presidio di Bra, e la restante parte sul blocco operatorio e rianimazione di Borgo Manero.

A breve verrà anche finanziato il blocco operatorio dell'ospedale di Vercelli per 55 milioni di euro.