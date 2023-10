Personale sanitario, in Piemonte monitoraggio continuo: "Analizziamo trend occupazionali e condizioni di lavoro"

«La Giunta regionale ha sviluppato un percorso di miglioramento per la gestione del personale che si affianca ad un monitoraggio continuo dei trend occupazionali del personale del servizio sanitario regionale. È stato avviato un progetto condiviso tra Regione, organizzazioni sindacali della dirigenza area sanità e comparto e Aziende sanitarie regionali per la “Governance delle Risorse Umane in Sanità” che si avvale di uno specifico organismo, l’Osservatorio regionale per il personale sanitario. L’Osservatorio svolge direttamente le funzioni di verifica e monitoraggio, evidenziando la coerenza tra quanto programmato e quanto messo in atto dalle Aziende sanitarie regionali: sono state delineate diverse linee di intervento per migliorare le condizioni di lavoro del personale sanitario e garantire il corretto fabbisogno e allocazione delle risorse umane in sanità per migliorare l’assistenza al cittadino».



Così l'assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, in risposta all'interrogazione sul personale sanitario. «Tra gli interventi, l'utilizzo sino ad esaurimento delle graduatorie concorsuali attualmente disponibili, nuove procedure concorsuali centralizzate, processi di reinternalizzazione, l'utilizzo progressivo delle risorse ex. DL 34/2020 nell’ambito del modello previsto dal DM 77/2022 e le coperture finanziarie aggiuntive per le spese generali delle Aziende sanitarie regionali attraverso il Fondo per lo sviluppo e la coesione, con il progetto di “Rilancio della Sanità Pubblica”, pari a 175 milioni di euro».