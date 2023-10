Anche in Granda arrivano le "mele di AISM"

“Facciamo sparire la SM con un sacchetto di mele”, è l’appello di AISM che risuona anche in provincia di Cuneo che si colora di rosso, giallo e verde. Sono le mele di AISM che i volontari dell’associazione distribuiranno durante la consueta campagna nazionale autunnale in tutta Italia.



Mele di tre qualità diverse, “granny smith, golden e noared” raccolte in sacchetti da 1,8 kg che si possono avere a fronte di una donazione minima di 10 Euro. L’evento parte il 4 ottobre per la giornata del Dono, festa di San Francesco d’Assisi patrono d’Italia istituita per celebrare i valori della solidarietà e della sussidiarietà, per ritornare in piazza nel week end di sabato 7 e domenica 8 ottobre. Già da ora è possibile prenotare il proprio sacchetto di mele. Basta contattare la Sezione Provinciale AISM di Cuneo chiamando al numero 0173/66398 o al 328/6383868.



“La Mela di AISM” è l’evento di informazione, di sensibilizzazione e di raccolta fondi promosso dall’ Associazione Italiana Sclerosi Multipla che si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Oltre a Chef Alessandro Borghese anche per la Mela di AISM saranno al fianco dell’Associazione la madrina Antonella Ferrari, attrice, scrittrice e donna con SM, il ballerino Ivan Cottini e tanti amici e sostenitori.



I fondi raccolti nelle piazze andranno a garantire e potenziare i servizi destinati alle persone con SM e a sostenere la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla. Grazie ai progressi compiuti dalla ricerca scientifica, esistono terapie e trattamenti in grado di rallentare il decorso della sclerosi multipla.



La SM è una grande emergenza sanitaria e sociale: in Italia, ogni anno, 3.600 persone vengono colpite dalla sclerosi multipla. Una nuova diagnosi ogni 3 ore. Delle 137 mila persone con SM, il 10% sono bambini e il 50% sono giovani sotto i 40 anni. L’Italia è il paese a rischio medio-alto di sclerosi multipla: è di 6 miliardi di euro l’anno il costo sociale medio della malattia.



Per conoscere i vari punti dove trovare le mele di Aism si può contattare la sezione Aism Cuneo al 0173/66398 o al 328/6383868.