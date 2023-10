CALCIO / L’Alba Calcio batte il Bra di misura e si aggiudica il derby della Serie D

Un risultato che alla fine premia la capacità della squadra di casa di resistere all’intenso forcing di un Bra che per lunghi tratti del primo tempo aveva schiacciato gli avversari nella loro metà campo e che al termine avrebbe visto i giallorossi contare qualcosa come 18 calci d'angolo – decisamente poco sfruttati - mentre gli undici di mister Viassi al triplice fischio dell'arbitro casalese Stefano Laugelli non ne avevano calciato nemmeno uno.

L’1-0 finale – seconda affermazione albese da inizio campionato e risultato che porta la squadra di casa a 8 punti in classifica, davanti ai braidesi fermi a 7 – l’Alba Calcio se lo è assicurato a tre minuti dallo scoccare del 90’ con un’incornata del nuovo entrato Alberto Carnovale, bravo a battere Piras in uscita su traversone di Perego dalla destra e a finalizzare così una delle azioni con le quali, col procedere del secondo tempo, gli albesi erano riusciti a invertire almeno in parte l’inerzia di una partita che sino ad allora aveva parlato soprattutto giallorosso.

A farsi vedere pericolosamente dalle parti dell'estremo difensore giallorosso, poco prima, era stato un altro nuovo entrato della panchina albese, Sia, che al 36’ aveva fatto sussultare il pubblico di casa provandoci dai trenta metri – pallone fuori alla destra del portiere - e che un minuto più tardi sparava alto da pochi passi su servizio di Barbagiovanni, bravo a infilarsi sul filo della linea di fondo sul fronte sinistro dell’attacco albese e a metterla in mezzo per il compagno.

Prima di allora, come detto molto Bra e sparute proiezioni offensive di capitan Galasso e compagni, efficaci nel respingere l'assalto degli ospiti nella prima mezz’ora come anche le incursioni con cui i giallorossi ci avevano provato nel primo tempo – con due belle occasioni sui piedi di un vivace Vaiarelli - e nelle battute iniziali della ripresa, coi palloni più interessanti sui piedi di un Musso che come vertice dell'attacco ospite ha avuto alla fine poche occasioni di mettersi in mostra.

Al 76’ era un affondo del nuovo entrato Mawete, che a centro area non riusciva a finalizzare un bel cross di Giallombardo dalla sinistra a confermare l'impressione che gli ospiti non fosse giornata. Col Bra stanco e l’Alba Calcio brava a sfruttare i rovesciamenti di campo anche grazie alle energie fresche dei nuovi entrati è così arrivata l’unica rete della partita. La squadra del presidente Germanetti ci ha ancora provato, ma pure l'assedio visto nei minuti finali ha raccolto alla fine poca fortuna.