TM Moto Boano, top 10 in EnduroGP per Milner

Il Campionato del Mondo FIM EnduroGP targato 2023 riprende la sua corsa e dopo una lunga pausa questo fine settimana i piloti del TM Moto Boano hanno affrontato venerdì 29, sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre, il tanto atteso sesto round stagionale in terra portoghese a Valpacos valido come penultima gara della stagione 2023.

Il GP del Portogallo si è svolto in una tre giorni ricca di emozioni sotto un sole tipicamente estivo con temperature oltre i 30° e alla presenza di un numerosissimo pubblico di appassionati che hanno accolto e sostenuto il Circus dell'enduro mondiale durante tutto il week end di gara a partire dal Super Test del Venerdì sera.

Ottima prestazione per Daniel Milner a Valpacos, il pilota australiano ha collezionato un sesto posto nella giornata di apertura e un lodevole quinto posto nella giornata di domenica nella combattuta e difficile classe E2. Anche nella classe EnduroGP Daniel Milner si è difeso bene e il suo score finale è di un decimo e di un ottavo posto.

Altra prova di maturità per Matteo Pavoni, il pilota bresciano nella classe E1 ha corso una gara regolare senza mai commettere gravi errori. Il risultato finale è di due quinti posti in entrambe le giornate di gara. Il weekend portoghese per Matteo Pavoni è partito molto bene fin dal SuperTest della serata di venerdì in cui ha conquistato un meritato terzo posto di classe.

Trasferta sfortunata invece per Matteo Cavallo che ha dovuto alzare bandiera bianca a inizio giornata di gara, a causa di un infortunio al malleolo del piede destro rimediato durante un trasferimento. Matteo è stato operato martedì mattina e potra tornar ein sella tra circa 45 giorni.

Il Circus dell' Enduro non si ferma ed archiviata la prima delle due tappe portoghesi, è già in marcia per raggiungere Santiago do Cacem dove si disputerà dal 6 all'8 Ottobre l'atto conclusivo della stagione 2023 del Campionato FIM EnduroGP.