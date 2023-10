Granda Volley Academy, è vita nuova

Ha iniziato a lavorare in palestra tra fine agosto e inizio settembre, si è presentata ufficialmente giovedì 28 settembre al Paulaner Oktoberfest Cuneo insieme alla prima squadra, ora è quasi pronta per scendere in campo.

La nuova Granda Volley Academy riparte da Serie C, Under 18, Under 16 regionale, Under 14, Under 13, Under 12 e minivolley. Numerose le novità su vari fronti: su quello dirigenziale Barbara Pasqua raccoglie il testimone dal presidente uscente Luca Di Giacomo. Pasqua, già nel mondo pallavolistico come giocatrice e allenatrice, commenta così la sua nuova avventura alla guida della Granda Volley Academy: «Il settore giovanile costituisce le fondamenta di una società sportiva e senza di esso non esiste futuro. A volte però è necessario fermarsi, ripartire e ricostruire per dare più solidità e continuità al percorso. È nostro dovere puntare sulla formazione e sulla crescita delle giovani e degli allenatori per creare una vera identità di squadra, intesa come grande famiglia, dalla serie A in giù, uniti da traguardi e obiettivi condivisi e comuni».

A coordinare l'attività della Granda Volley Academy saranno Danilo Giordanetto per la parte tecnica e Laura Quartuccio per la parte organizzativa. Tante new entry, conferme importanti e qualche gradito ritorno negli staff tecnici delle formazioni biancorosse. Danilo Giordanetto e Enzo Guerriero sono primo e secondo allenatore della Serie C, mentre l'Under 18 e l'Under 16 regionale sono guidate da Lorenzo Lamberti e Diego Frison. Alla guida dell'Under 14 ci sono Enzo Guerriero e Giada Peano, Bruna e Riccardo Schiffer sono i condottieri dell'Under 13. L'Under 12 e le pallavoliste in erba del minivolley sono affidate a Miriana Marro.

Le novità non finiscono qui, perché la Granda Volley Academy sarà targata Lab Travel Honda, due title sponsor che rappresentano un connubio di continuità e di cambio di passo. «Lo sport e i giovani ci stanno a cuore da sempre, come dimostra il nostro impegno di lunga data a supporto dei settori giovanili delle società sportive cuneesi. Con la pallavolo, poi, il legame è ormai storico - dichiara Ezio Barroero, presidente Lab Travel e figura storica del volley cuneese -. Siamo entusiasti di esserci anche in questo nuovo inizio della Granda Volley Academy, in cui ci sono tutti i presupposti per costruire un ambiente che permetta a bambine e ragazze di crescere a 360 gradi, come persone e come atlete».