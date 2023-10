Sinner, Binaghi incorona Jannik: "Destinato ad essere il numero 1"

(Adnkronos) -

Jannik Sinner può diventare il numero 1 del mondo. E' il pronostico di Angelo Binaghi, presidente della Federtennis, che incorona l'azzurro dopo il trionfo nel torneo Atp di Pechino 2023. Sinner, da lunedì prossimo numero 4 del ranking, ha sconfitto in 2 set il russo Daniil Medvedev. "Oggi dobbiamo avere la capacità di capire che in 110 anni di storia il tennis italiano non ha mai avuto un'opportunità del genere. Non possiamo che essere dei suoi tifosi e stargli accanto in doveroso rispetto e difenderlo da accuse ingiustificate, come quelle sulla sua mancata partecipazione alla Coppa Davis", dice Binaghi, ribadendo all'Adnkronos la sua posizione sulle critiche che hanno investito nel recente passato il fuoriclasse altoatesino.

"Fare festa per il torneo vinto a Pechino? No -risponde-, sia che avesse perso sia vinto questa è una tappa di un percorso che ha come obiettivo quello di essere il più forte al mondo, non c'è niente da festeggiare. In questa settimana ha dimostrato di essere un giocatore di grandissimo talento, cuore e coraggio. Ha battuto Alcaraz e Medvedev, ha tutte le carte per essere il numero uno. Sa benissimo che non deve montarsi la testa e dovrà continuare a lavorare più di prima. Ci sono alcune cose che deve perfezionare, oggi per esempio ha mostrato il serve and volley, ma lui conosce a fondo il valore del lavoro e la sua utilità", aggiunge.