Ucraina, Umerov: "Ho parlato con Crosetto di missili a lungo raggio"

(Adnkronos) - "Ho avuto una chiamata costruttiva con il mio collega italiano Guido Crosetto. Sono grato all'Italia per la costante assistenza militare fornita all'Ucraina e per la partecipazione alla coalizione internazionale". Lo scrive in un post su X il ministro della Difesa ucraino, Rustem Umerov, secondo cui con Crosetto si è discusso delle "necessità urgenti al fronte: sistemi missilistici a lungo raggio e sistemi di guerra elettronica".

"Continueremo a sostenere l'Ucraina privilegiando la via del dialogo per riaffermare il diritto e raggiungere una pace giusta". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto in una telefonata con il collega di Kiev Rustem Umerov, secondo quanto si legge in un post su X, facendo le sue "congratulazioni per la recente nomina quale ministro della Difesa ucraino".