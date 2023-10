Il 10 ottobre è la Giornata Mondiale della Salute Mentale: la torre civica di Cuneo si tinge di verde

Riceviamo e pubblichiamo la lettera scritta dal direttore del dipartimento Salute Mentale inter-aziendale ASL Cn1/ASO S.Croce e Carle e consigliere nazionale della Società Italiana di Psichiatria, dottor Francesco Risso.



Il 10 Ottobre 2023 ricorre la Giornata Mondiale della Salute Mentale che quest'anno celebra i 75 anni. La salute mentale è un diritto universale caldeggiato quest'anno particolarmente dall' OMS anche per i dati preoccupanti che emergono dall'ufficio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite.



Le persone con disturbi mentali (ricordo che sono la prima causa di disabilità nel mondo occidentale) sperimentano una ridotta aspettativa e qualità di vita rispetto alla popolazione generale anche riguardo ai problemi di natura fisica e purtroppo nonostante l'epocale espansione dei Disturbi Mentali nella Popolazione Giovanile ed Adulta prevalgono ancora il Pregiudizio e lo Stigma che sono fattori che ostacolano pesantemente l'accesso alle cure e la qualità dell'assistenza.



La Sanità Pubblica in Italia è sempre stata gravemente sotto-finanziata e in particolare la Salute Mentale, che dovrebbe avere un Budget dedicato di almeno il 6% ( i paesi avanzati dedicano il 10-12% del fondo sanitario), e' al 3%, con un gravissimo sotto-finanziamento e depauperamento di risorse umane dei Dipartimenti di Salute Mentale da Nord a Sud del nostro Paese.



Tale mancanza causa gravi ricadute sulla Prevenzione, Cura e Riabilitazione di tali Malattie ( Disturbi ansioso-depressivi, Disturbi dell'Umore, Psicosi, Disturbi del Comportamento alimentare, Disturbi del Neuro-sviluppo quali autismo, Disturbi specifici dell'apprendimento, Disturbi da Deficit di attenzione con Iperattività(ADHD) etc con aumento dei tassi di suicidio, di disabilità e cronicità correlati.



La Società Italiana di Psichiatria che rappresento in qualità di Consigliere Nazionale ha ritenuto oltre che di organizzare in tutta Italia eventi, conferenze, interviste, di sensibilizzare l'opinione pubblica anche con la possibilità di Illuminare di VERDE, colore simbolo della Salute Mentale, un monumento della Città di Cuneo, Capoluogo di Provincia, per accendere sempre di più i riflettori sulla Salute Mentale.