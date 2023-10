A Saluzzo in Corso Piemonte la salute è a 360 gradi nel nuovo centro “Salus Gentis”

Apre i battenti a Saluzzo in Corso Piemonte 195-b il nuovo Centro Clinico “Salus Gentis” ideato da Fabio Borghino, direttore scientifico del centro, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo clinico e docente universitario di psicoterapia non verbale integrata presso le scuole di specializzazione in psicoterapia cognitiva di Torino, Genova, Vercelli e Novara.

“Sempre più spesso – spiega il dottor Borghino - in ambito sanitario, si riscontrano condizioni patologiche che non rispondono a singoli trattamenti professionali, ma che richiedono interventi di rete anche e soprattutto tra specialisti di professionalità differenti, sia per favorire la risposta al trattamento principale, che in ottica di prevenzione delle ricadute.”

Queste le motivazioni che hanno portato all’apertura nel saluzzese di un nuovo centro che punti sulla presa in carico globale, coordinata ed integrata del paziente a 360 gradi sia sul piano biologico che su quello psicologico e sociale. Un’integrazione di professionalità sul cui metodo la comunità scientifica è sempre più concorde.

“Salus Gentis” propone una presa in carico focalizzata e specifica per ogni utente ed un piano di cura individualizzato per ogni età, dall’età evolutiva alla senescenza, attraverso specialisti in campo psicologico e psicoterapeutico, sessuologico, nutrizionale e osteopatico, uniti ad altri professionisti della salute, prenderanno in carico percorsi di trattamento sulla base delle loro competenze specifiche e attraverso un lavoro di equipe coordinato, con attenzione particolare alle condizioni di fragilità a cavallo tra le dimensioni mente e corpo e ai bisogni specifici di ognuno.

“Ricercare e lavorare sulle cause alla base del dolore di natura organica e psicologica – continua il dottor Borghino - invece che trattarne semplicemente gli effetti, può gettare le basi del benessere, della prevenzione e del miglioramento della qualità della vita in ottica futura. Non ha senso parlare di patologie o disturbi generalizzabili, ma di forme di sofferenza specifiche a seconda dell’unicità di ogni individuo, la cui presa in carico richiede interventi individualizzati. Per questi motivi, custodire il dolore e avere cura delle persone è molto più che curare una malattia, in particolare in questi tempi di frammentazione, senso di abbandono e isolamento in contesto sanitario.”

In linea con la filosofia del centro clinico “Salus Gentis”, partiranno in autunno attività con gruppi di Mindfulness (MBSR E MBCT) a cadenza stagionale. Si tratta di une metodo atto a ridurre lo stress e le condizioni di ansia, oltre a fornire un miglioramento dell’umore e ridurre la sintomatologia da dolore cronico.

I gruppi saranno tenuti dalla dottoressa Nicoletta Chiaracane, psicologa, psicoterapeuta e sessuologa clinica e conduttrice di gruppi Mindfulness presso il centro “Salus Gentis”.

“Per i professionisti sanitari – conclude il direttore scientifico del centro Fabio Borghino - interessati al progetto di integrazione multi-professionale, anche in riferimento a specialità differenti da quelle sopra indicate nell’ottica di un ampliamento dell’offerta di servizi, è possibile mettersi in contatto con i responsabili accedendo all’area: “Lavora con noi” del sito internet.”

Per info generali consultare il sito: www.salusgentis.it

Per iscrizioni ai gruppi mindfulness che partiranno già in autunno contattare il numero: 329 25 51 529.