Ad Alba aperitivo sociale con Cisco ed ex Modena City Ramblers

La cosiddetta “Area B” della cooperativa sociale Progetto Emmaus è dedicata agli inserimenti lavorativi di persone con fragilità. Uno dei progetti avviati negli ultimi mesi è l’osteria sociale Montebellina. Non solo un luogo di lavoro, ma una sorta di avamposto sociale, un contenitore in cui si sperimentano logiche di inclusione e di creatività in interazione col quartiere circostante.

Dopo il weekend molto partecipato in cui l’associazione Ama.le ha accolto famiglie e cittadini per laboratori di sensibilizzazione e incontro, il prossimo appuntamento musicale, con il nome “I dinosauri tour 2023”, racconta storie di viaggi, di utopie e culture lontane.

Cisco Bellotti – ex frontman degli storici Modena City Ramblers e oggi cantautore solista – suonerà nell’osteria sociale Montebellina domenica 8 ottobre, a partire dalle ore 19. Sul palco insieme a lui saliranno Alberto Cottica, Giovanni Rubbiani e Massimo Giuntini, anche loro musicisti storici dei Modena.

La biografia del cantautore folk è portavoce di un’arte che prova a parlare voci lontane, restituire parola a chi non ce l’ha e ad evocare scenari dai connotati letterari. Il soprannome Cisco deriva dalla sua passione per il calcio, dalla maglietta con la scritta “San Francisco”, via via usuratasi fino a lasciare solo le ultime cinque lettere. Un’altra costante che caratterizza la vita di Stefano Bellotti è la voglia di viaggiare, soprattutto il luogo “che mi cambiò profondamente, culturalmente e musicalmente”: l’Irlanda. Poi le trasferte insieme ai Ramblers. Tra le più significative quelle nel Sahara con i Saharwi nel 1996 e 1999, nel 1997 prima all’Avana per suonare in Piazza della Rivoluzione e poi in Bolivia per il trentennale della morte di Ernesto “Che” Guevara e infine i più recenti come la spedizione in Guatemala e Chiapas, per suonare tra le comunità zapatiste.

Parlando de “I dinosauri tour”, racconta Cisco: “La scintilla di questo nuovo progetto musicale è scattata a Bruxelles quando con Alberto e Giovanni ci siamo trovati a febbraio per un concerto. Su quel palco è tornata la voglia di fare nuovamente qualcosa insieme. Ecco quindi l'idea di rispolverare “I dinosauri” per un piccolo tour, impreziosito dal contributo del maestro Massimo Giuntini. Non solo: per l'occasione abbiamo anche scritto un pezzo nuovo dal titolo emblematico "Combat Folk"”. E prosegue: “Il ritorno de "I Dinosauri" non è una réunion, termine che a volte assume toni malinconici, per noi è un'occasione per passare nuovamente un pò di tempo insieme facendo quello che ci unisce da sempre: la musica. Senza nostalgia dei tempi passati ma con la voglia di condividere per l'ennesima volta un pezzo di vita, lungo la strada, tra viaggi in furgone e concerti. Siamo contenti di venire ad Alba, siamo affezionati alla provincia di Cuneo, siamo sempre accolti con entusiasmo, qui il piacere di suonare assieme si unisce a quello di rivedere amici cari e scambiare con loro qualche chiacchiera”.

L’evento, a prescindere dal suo carattere artistico, si inserisce in un più ampio contesto sociale. Marco Villano, responsabile dell’Area B di cooperativa, spiega: “L’Osteria sociale Montebellina è un luogo in cui la gastronomia locale incontra l’inclusione di persone con fragilità. E’ un luogo in cui si coniugano mondi all’apparenza lontani, fatti di cibo e di relazione, di diritti sociali, ma anche di leggerezza”. Un cammino non sempre facile, conclude Villano: “Le principali difficoltà incontrate in questo percorso riguardano il continuare a valorizzare il processo di inclusione sociale e lavorativa e allo stesso tempo di rimanere sostenibili in quest’economia “impazzita” senza accettare compromessi al ribasso rispetto alla qualità degli inserimenti”.

I posti sono limitati. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere al numero 338/89.93.861