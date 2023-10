Alba ha accolto in Municipio i delegati delle città gemelle Arlon, Beausoleil, Böblingen e Sant Cugat

Foto di gruppo in Sala Consiglio per amministrazione comunale e ospiti

Lo scorso 1° ottobre l’Amministrazione comunale albese ha accolto nella sala Consiglio “Teodoro Bubbio” del Municipio i comitati di gemellaggio provenienti da quattro delle sette città unite alla capitale delle Langhe da un rapporto di amicizia: Arlon, Beausoleil, Böblingen e Sant Cugat.

Ad accogliere gli ospiti, il sindaco Carlo Bo con il vice sindaco e assessore ai Gemellaggi Carlotta Boffa, insieme all’assessore Lorenzo Barbero e ai consiglieri comunali Alessandro Giannotto, Alberto Gatto, Olinto Magara, Mario Sandri e Daniele Sobrero.

Per Arlon sono arrivati in città M. Ludovic Turbang assessore all’Urbanistica e M. Paul Kiame consigliere comunale. Per Böblingen presenti il sindaco Stefan Belz con il compagno Manuel Zimmerer, accanto a Angelika Genitheim e Franca Fiorenza.

Per Beausoleil, una delegazione composta dal vice sindaco Gérard Destefanis e Rachel Souko, consigliere delegata al gemellaggio.

Per Sant Cugat del Vallès, il vice sindaco Jordi Puigneró (anche ex vicepresidente del Governo della Catalogna), con la compagna e Ramon Luque.

«È stato un piacere accogliere tutti i membri dei comitati di gemellaggio presenti in sala – ha detto il sindaco Carlo Bo –. Desidero ringraziare in particolare il sindaco di Böblingen Stefan Belz ed il vice sindaco di Beausoleil Gérard Destefanis che ci hanno calorosamente ospitati lo scorso anno nelle proprie città. Ringrazio tutti i comitati composti da persone che tengono vivi questi legami con passione e lavoro volontario. Un ringraziamento particolare alla dirigente di ripartizione Angioletta Coppa e all’assessore ai Gemellaggi e vicesindaco Carlotta Boffa».

«Apparteniamo a paesi e culture diverse – ha detto il vice sindaco e assessore ai Gemellaggi Carlotta Boffa – ma la cosa bella è proprio questa interazione arricchimento tra popoli attraverso le nostre bellissime amicizie. Il gemellaggio non nasce per caso ed è coltivato nel migliore dei modi, con vicinanza anche nei momenti di difficoltà. Abbiamo già festeggiato i 60 anni di amicizia con Medford, i 50 anni di amicizia con Banská Býstrica e nel 2024 festeggeremo i 20 anni di amicizia con Arlon. Nel 2025 festeggeremo 30 di amicizia con Beausoleil e 40 anni con Böblingen. I delegati di Medford e Banská non ci sono oggi, ma sono venuti in città la scorsa primavera durante Vinum».

Domenica pomeriggio gli esponenti delle città gemelle hanno seguito il Palio degli Asini in corsa tra piazza Risorgimento, piazza Rossetti e piazza Miroglio, con la seconda batteria associata alle città gemellate per il Palio delle Città Gemelle. A vincere quest’anno è stata la città Beausoleil.