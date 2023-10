Alba, i divieti di sosta e chiusure per l'inaugurazione della Fiera e la Rassegna Bovina

Domani, venerdì 6 ottobre, dalle ore 8 alle ore 20 ad Alba, divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Vittorio Veneto, via Calissano e piazza Falcone, con la chiusura di via Govone all’intersezione con via Vida, per l’inaugurazione della 93esima Fiera Internazionale del Tartufo bianco d’Alba nel Teatro Sociale “G. Busca”, dalle ore 17.30.

Per l’installazione di strutture utili alla “Grande rassegna di bovini piemontesi di sottorazza albese della coscia” in programma per giovedì 12 ottobre dalle ore 10 in piazza Prunotto ad Alba, da lunedì 9 a giovedì 12 ottobre divieto di sosta con rimozione forzata nell’ala coperta di piazza Prunotto.

Infine, giovedì 12 ottobre dalle ore 5 alle ore 14, divieto di circolazione veicolare e di sosta con rimozione forzata sugli stalli lato Caserma Carabinieri e sotto l’area coperta.

Dal divieto sono esclusi tutti i veicoli partecipanti alla manifestazione.