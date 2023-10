Alba, tre nuove “crocerossine” per il comitato locale della Croce Rossa Italiana

Si è svolta lo scorso 1° ottobre nella suggestiva cornice del Castello di Piovera, ad Alessandria, la Cerimonia della Lampada, il tradizionale evento di investitura per le Allieve della Scuola Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana.

Alle neo diplomate, che da questo momento entrano a tutti gli effetti in servizio, vengono consegnati i gradi e la simbolica "croce rossa" da apporre sull'uniforme.



Alla cerimonia erano presenti l’ispettrice nazionale delle II.VV. Sorella Emilia Bruna Scarcella, il consigliere nazionale Antonino Calvano, il presidente regionale CRI, Vittorio Ferrero e la Fanfara Nazionale della Croce Rossa Italiana, diretta dal maestro Giuseppe Cortese.



In questi giorni, inoltre, ha preso il via la campagna di reclutamento 2024, a cui si può aderire rivolgendosi all’ispettorato locale II.VV. presso il comitato locale di Alba della Croce Rossa Italiana in via Ognissanti 34.