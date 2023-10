Il Museo en plein air “Santi del popolo” di casteldelfino fa il pieno di visitatori

Quest’anno, dal 1° gennaio quando è stato riattivato l’impianto elettronico che comanda anche il calo programmato delle tende davanti alle statue dei Santi, le due schede elettroniche dell’entrata principale del Museo en plein Air di piazza “Santi del Popolo” e quella secondaria di Via Guglietta hanno registrato, alla data del 15 settembre, rispettivamente ben 26.574 e 13.008 visitatori per un totale di 39.582 da dimezzare, come spiega il dipendente addetto alla manutenzione degli impianti, in 19.721 visitatori perché le due schede registrano anche le uscite delle persone che entrano senza contare la grande affluenza del Concerto di Ferragosto a quota 1300, quando l’impianto di rilevazione degli ingressi viene disattivato.

Dall’entrata secondaria di Via Guglietta si accede prioritariamente alla Rivisitazione di San Francesco che parla al lupo e agli uccelli, al Monvisino e all’Area naturalistica per bambini per poi scendere cinque gradini in pietra al “Museo en plein Air Santi dei Popolo”, mentre dalla piazza “Santi del Popolo” si fa il percorso inverso,

Soddisfazione del sindaco Domenico Amorisco che dichiara: “Siamo ancora un po' lontani dai 21.499 ingressi dell’anno 2014 di gestione sempre della Amministrazione Amorisco nel decennio 2006/2016 come riportato nelle cronache giornalistiche dell’epoca., ma siamo solo a settembre e si potrà recuperare negli ultimi tre mesi dell’anno se le condizioni atmosferiche, con il sole e il bel tempo, lo permetteranno. Aggiungo inoltre che il fil rouge scelto nel 2014 fu quello, come d’altra parte oggi, della devozione popolare e devo dire che la scelta di puntare sul Museo dei “Santi del Popolo” fu, come è oggi, nella direzione giusta se ben 19.721 sino a settembre sono venuti a Casteldelfino a visitarlo!”.