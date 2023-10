Inaugurata la storica "bocciarda", la strada che collega Roddino a Cissone

Una strada non è solo uno strumento che collega o mette in comunicazione dei luoghi, ma può diventare l'occasione di un momento di unione e condivisione e anche un "catalizzatore di ricordi".

Questo il caso della storica "bocciarda", la strada che collega Roddino a Cissone, e che è stata inaugurata, dopo i lavori di asfaltatura. "Tanti si ricorderanno che non sono passati tantissimi anni da quando anche la 'riva mara' non era asfaltata e si passava da lì perché più agevole anche per andare a Dogliani - ha spiegato il sindaco di Roddino Marco Andriano -. Devo ringraziare di cuore il sindaco di Cissone, Eugenio Baudana, che ha creduto in questo progetto portandolo a termine nel tratto del suo territorio".

Il momento di incontro ha permesso di unire due territori, ma anche la sensibilità dei concittadini. E così l'iniziativa verrà riproposta ogni anno, come ha ribadito il primo cittadino di Cissone, Eugenio Baudana. "Abbiamo deciso di ritrovarci ogni anno, è stato un momento molto bello che ci ha permesso di recuperare parte della nostra storia, anche attraverso i ricordi e le storie dei più anziani. Io stesso mi sono ricordato di quando andavo con mio padre tra i filari a Roddino".