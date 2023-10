Incendio di Monticello d'Alba, nessuna anomalia nei controlli di Arpa sulla qualità dell'aria

Il magazzino era un deposito e rivendita di vari prodotti, tra cui una moltitudine di oggetti plastici, vestiti, componenti elettriche, giocattoli ecc.

Dopo una prima ricognizione della situazione, personale tecnico dell’Agenzia ha effettuato la misurazione speditiva di molecole aeriformi traccianti in prossimità del sito dell’incendio per valutare la tipologia e ordine di grandezza degli inquinanti tipici della combustione incontrollata dei materiali. I rischi potenziali nelle aree limitrofe alla zona d’incendio sono relativi alla presenza di gas irritanti inorganici (tra i quali i gas acidi HCl - acido cloridrico, HF - acido fluoridrico, ammoniaca e fosgene) e di gas irritanti organici, in particolare aldeidi (tra i quali la formaldeide).

Dal confronto tra i dati rilevati in prossimità della colonna di fumo e i valori di riferimento disponibili, gli inquinanti HCl e NH3 (ammoniaca) sono risultati ampiamente sotto le soglie di esposizione istantanea e su quella di 8 ore con possibili effetti sulla salute.

Le analisi dei campioni di aria ambiente hanno fornito evidenza di presenza in tracce dell’ordine delle parti per miliardo (ppb) di molecole residuali derivanti dalla combustione dei vari materiali presenti nel magazzino (fra le quali Freon12, Metilcloruro, Isopropanolo e altri composti organici aromatici); le sostanze rilevate in prossimità dell’incendio e a valle lungo la direzione di maggior ricaduta dei fumi sono risultate ampiamente inferiori di diversi ordini di grandezza rispetto ai valori di riferimento EPA AEGL1 espressi in parti per milione (ppm).