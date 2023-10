Per il Rotary Club Alba due giornate contro la Poliomielite

Per celebrare la giornata internazionale dedicata all’eradicazione della Poliomielite, attività in cui il Rotary international è in prima linea da decenni, il Club di Alba ha organizzato, con il patrocinio del Comune, una serie di iniziative, rivolte alla cittadinanza ed alla popolazione studentesca, al fine di sensibilizzare al tema.



Martedì 24 ottobre 2023, alle ore 18, nella Biblioteca del Liceo Classico “G. Govone”, via Calissano 8, l’atleta paraolimpico Salvatore Caputo, costretto sulla sedia a rotelle dalla polio contratta a sei mesi, terrà il primo incontro del ciclo autunnale di "Pronti ad agire", dal titolo “Polio End now”. Sarà affiancato dalla dottoressa Claudia Musso, Responsabile S.S. Vaccinazioni e Profilassi Malattie Infettive dell’ASL CN2, che illustrerà la storia della poliomielite in Italia e dalla professoressa Enrica Culasso Gastaldi, past president, che presenterà il programma Polio End Now del Rotary International.

Salvatore Caputo da quarant’anni porta il suo Tour End Polio in varie città italiane, per far conoscere la sua storia, la sindrome post polio da sopravvissuto e l’impegno per contribuire adebellare nel mondo la terribile malattia, che colpisce il sistema nervoso attaccando i neuroni del midollo spinale e causando paralisi e, mei casi più gravi, la morte. L’atleta si è distinto prima in competizioni nazionali di atletica leggera e poi nella promozione, a partire dagli anni Novanta, del tennis in carrozzina. È fondatore del MIDU (Movimento Italiano Diritti Umani) per lo sviluppo di una cultura libera da pregiudizi nei confronti delle persone con disabilità.

La conferenza si svolgerà in presenza e in streaming sul canale YouTube del Rotary Club di Alba (https://www.youtube.com/channel/UCFta2taTSSyp_ivpeOHPgCQ ) selezionando Live. A richiesta vengono forniti gli attestati di partecipazione validi per l’aggiornamento degli insegnanti e per i crediti formativi per gli studenti.

Mercoledì 25 ottobre alle ore 10, presso la Sala Riolfo, via Vittorio Emanuele, Alba, Salvatore Caputo incontrerà gli studenti delle scuole superiori di Alba. Sarà introdotto da Remo Gattiglia, Governatore del Distretto 2032 del Rotary, che illustrerà il progetto “End Polio Now”, mirato all’eradicazione della Poliomielite nel mondo e i suoi risultati.

Mercoledì 25, alle ore 16, presso il Tennis Club di San Cassiano, via G. Pieroni 3, Alba, si terrannoattività sportive, con gare di tennis in carrozzella, insieme Salvatore Caputo, presentato da Piera Arata, past president di Alba e introdotto da Daniele Sobrero, Consigliere delegato allo sport del Comune di Alba.

Per adesioni alle varie attività, in presenza o in streaming: alba@rotary2032.it. Il tennista salentino Salvatore Caputo, impegnato da più di trent’anni in un’azione di testimonianza e di sensibilizzazione nei confronti della Poliomielite che lo ha colpito all’età di sei mesi, è fondatore del MIDU (Movimento Italiano Diritti Umani) Sport Handicap Puglia e ha portato negli anni Novanta, per la prima volta, il tennis in carrozzina a livello agonistico. Il simbolo dell’associazione presenta un tennista che tira una palla contro una porta chiusa per abbattere le barriere di violenza, omertà e ingiustizia. È l’ideatore del Tour End Polio, con cui da quarant’anni gira le città italiane, a raccontare la storia della polio e della sindrome post polio da sopravvissuto agli studenti ed alla cittadinanza. Ha ideato la “raccolta al centesimo”, in cui chiede di donare i centesimi di euro, quasi inutilizzati per sostenere la campagna contro la polio.



La professoressa Enrica Culasso Gastaldi, già docente di Storia Greca presso l’Università di Torino, Ca’ Foscari di Venezia, Federico II di Napoli e la Scuola archeologica di Atene, ha al suo attivo una cospicua produzione scientifica di monografie e articoli, centrati sull’epigrafia e la pubblicazione delle iscrizioni di Lemnos e dell’Italia settentrionale. È stata Presidente del Rotary Club Saluzzo nell’anno 2004/2005 ed è attualmente Responsabile della Commissione per la Formazione del Club.

La dottoressa Claudia Musso, dopo la Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università degli Studi di Torino, ha seguito il Corso di Perfezionamento “Vaccinazioni: Consolidare i risultati guardando a nuove frontiere” presso la Facoltà di medicina dell’Università degli Studi di Ferrara. Dirigente Medico presso la ASL CN2, è Responsabile S.S. Vaccinazioni e Profilassi Malattie Infettive e Direttore f.f. della S.C. Igiene e Sanità Pubblica.