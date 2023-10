Sanità e nuovi ospedali, il Pd: "Ancora un rinvio per Cuneo e nessuna certezza sulle risorse per Savigliano“

È con profonda preoccupazione che constatiamo le ultime evoluzioni dell'amministrazione regionale in merito alla sanità e alla realizzazione dei nuovi ospedali, in particolare l’hub di Cuneo e il presidio di Fossano-Saluzzo-Savigliano.

La "cabina di regia" promossa dal governatore Cirio presso la Prefettura di Cuneo, ha sollevato numerose questioni. È disarmante constatare che, ancora una volta, ci troviamo di fronte a un rinvio nell'affrontare questioni cruciali, proseguendo invece una triste sequenza di promesse non mantenute e slittamenti continui.

È evidente che si stiano applicando forzature al sistema degli enti locali, il che rischia di dividere i territori e di compromettere il processo decisionale. L'uso di procedure anomale quali le "conferenze d'intenti" o le "cabine di regia" sembra minare il ruolo istituzionale di organismi come la rappresentanza e l'assemblea dei sindaci dell'Asl CN1, concepiti per favorire il dialogo e la partecipazione.

L'enorme ritardo previsto nell'iter per l'ospedale di Cuneo, con consegna del progetto aggiornato prevista entro il 15 novembre, la conferenza preliminare dei servizi a gennaio 2024 e il parere a inizio marzo, pone domande legittime sul rispetto degli impegni presi e la serietà nell'affrontare queste sfide.

Anche la situazione dell'ospedale di pianura, Fossano-Saluzzo-Savigliano, è altrettanto preoccupante. La valutazione delle offerte per la progettazione è stata completata, ma manca ancora un atto di giunta regionale che stanzi i 7 milioni di euro necessari. Inoltre, la mancanza di chiarezza sulle risorse per l’acquisizione dei terreni per il nuovo ospedale alimenta ulteriori incertezze.