Sette giovanissimi fondano ad Alba "In.differenti": "Vogliamo creare cultura e aggregazione"

Nella loro presentazione campeggia una frase secca tratta dalle lettere di Antonio Gramsci: "L'indifferenza è il peso morto della storia". E loro, sette ventenni albesi, l'indifferenza vogliono stanarla e trasformarla in azione. In.differenti è una nuova associazione che sta nascendo grazie all'entusiasmo di un gruppo di studenti animati dalla voglia di fare qualcosa per la comunità, di non arrendersi al piattume, come spiega il presidente Alessandro Damonte.

"La nostra idea è quella di dimostrare che il continuo disinteresse e disimpegno collettivo, e soprattutto giovanile, non sono realtà con cui dobbiamo fare i conti, ma un incentivo per fare del nostro meglio per la comunità. L’obiettivo del collettivo è quello di diventare un luogo di ritrovo e formazione per i giovani tra i 16 e i 25 anni della nostra zona, accomunati dalla volontà di discutere ed approfondire temi significativi per l’attualità e la politica di oggi.

Tante le tematiche che verranno sviscerate e analizzate: la violenza di genere, la guerra in Ucraina e la presenza sul territorio delle associazioni mafiose. Si parte il venerdì 13 ottobre alle ore 21 presso la Sala Riolfo del Comune di Alba con un incontro sulla Resistenza che vedrà come relatrice l’albese Chiara Colombini, storica e ricercatrice presso l’Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea.

Aggiunge Damonte: "Spesso si pensa che sia una tematica lontana che non ha attinenza con la realtà contemporanea. Cercheremo, invece, di riflettere sul ruolo della Resistenza in Italia, soffermandoci anche sul perché ancora oggi sia un argomento così divisivo e polarizzante".

Oltre al giovane presidente fanno parte del progetto: Francesco Revello, Camilla Olivero, Giacomo Manera, Lucia Monchiero, Francesco Robaldo ed Elena Battaglino. Gli appuntamenti, sette in totale, saranno registrati e successivamente pubblicati sotto forma di un podcast intitolato Pillole di In.differenza, per permettere di riascoltare l’incontro. Il progetto sarà inoltre affiancato da una newsletter settimanale attraverso la quale verranno dati agli iscritti suggerimenti per approfondire in maniera individuale il nucleo tematico di quel mese.

"La maggior parte di noi studia fuorisede e ci accorgiamo che mancano dei luoghi di cultura, di scambio e condivisione. Ed è per questo che siamo molto motivati e concentrati per rendere il progetto vincente ad Alba", conclude Damonte".