Fermato dai carabinieri con un accendino mentre la casa va a fuoco: arrestato con l'accusa di incendio doloso

Poteva avere conseguenze ben più gravi l’incendio appiccato nei garage sottostanti ad un abitazione di viale Rimembranze a Bra, da un cittadino tunisino di 56 anni. Il tempestivo intervento di una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Bra ha consentito dapprima di bloccare l’autore mentre fuggiva e immediatamente dopo di allertare i Vigili del Fuoco di Bra che hanno provveduto a spegnere le fiamme.



Verso le ore due della notte tra martedì e mercoledì scorsi, i militari in servizio perlustrativo di controllo del territorio, transitando per viale Rimembranze, sono stati incuriositi da un uomo, già noto ai Carabinieri di Bra per precedenti reati di vario tipo, anche specifici, che si allontanava a passo spedito dal cortile di un’abitazione dalla quale, però, hanno notato uscire una densa nuvola di fumo. Gli operanti hanno fermato immediatamente il soggetto e, accertato che le fiamme stavano divampando al piano terra dell’edificio.



I militari hanno chiamato i Vigili del Fuoco, i quali sono immediatamente intervenuti ed hanno domato l’incendio. L’autore, trovato in possesso di un accendino con il quale, dopo aver forzato il portone del garage, aveva appiccato il fuoco ad alcuni mobili impagliati presenti nei box, è stato arrestato per il reato di incendio doloso aggravato e successivamente associato alla Casa di Reclusione di Asti a disposizione della locale Procura della Repubblica.



Una volta spento l'incendio sono stati registrati ingenti danni materiali a due box auto e nessuna persona ferita.

Sono in corso ulteriori accertamenti sia per comprendere i motivi del gesto che per reperire eventuali prove di segno contrario, a favore dell’indagato, che, come spiegano i carabinieri in una nota "deve considarsi innocente sino all’emanazione di una sentenza definitiva di condanna."