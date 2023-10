Aperte le iscrizioni ad un corso per Operatore Socio Sanitario: 25 posti a disposizione

Il Consorzio Monviso Solidale organizza un corso di prima formazione per Operatore Socio Sanitario che si svolgerà presso le sede operativa di Saluzzo del Consorzio, in via Vittime di Brescia 3. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro lunedì 16 ottobre alle ore 12, compilando il modulo on line al link disponibile sul sito www.monviso.it dove è pubblicato anche il testo completo del bando con tutti i dettagli. Secondo la normativa di legge, il costo di partecipazione è commisurato all’indicatore I.S.E.E. e varia dalla totale gratuità al 100% della quota parte a carico dell’allievo, individuata dalla Regione Piemonte.



Il corso, organizzato in convenzione con l’Asl CN1, è rivolto a maggiorenni disoccupati o occupati con licenza di scuola secondaria di I grado (scuola media inferiore) o titolo estero equipollente italiani, comunitari o extracomunitari; questi ultimi devono presentare un titolo di studio conseguito in Italia. I cittadini stranieri devono essere inoltre in possesso del regolare permesso di soggiorno e possedere una competenza linguistica italiana pari almeno al livello B1. Ha durata di 1.000 ore, suddivise in 545 ore di lezioni teoriche, 440 ore di attività pratiche e 15 ore di esame finale. I posti a disposizione sono 25. La frequenza è obbligatoria, l’ammissione è subordinata al superamento delle prove di selezione, la cui data verrà comunicata durante un incontro informativo obbligatorio cui gli iscritti dovranno partecipare e che si terrà mercoledì 18 ottobre alle ore 14.30 presso l’IIS Vallauri di Fossano (via San Michele 68): la mancata presenza all’incontro comporterà l’esclusione dalla selezione. Al termine del corso i partecipanti dovranno sostenere una prova di idoneità: sono ammessi all’esame finale gli allievi che non abbiano superato il 10% delle assenze sul monte ore complessivo. Agli allievi idonei verrà rilasciato un attestato di qualifica professionale.



L’Operatore Socio Sanitario è la figura che si occupa di soddisfare i bisogni primari della persona, nell’ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario e favorire il benessere e l’autonomia dell’utente. I principali ambiti di lavoro sono i reparti ospedalieri, le case di riposo e le residenze per anziani, i servizi sociali che operano sul territorio).



Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alle sedi di Fossano (corso Trento 4; tel. 0172.698607) e di Saluzzo (via Vittime di Brescia 3; tel. 0175.210723 e 0175.210719) del Consorzio Monviso Solidale.