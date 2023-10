Alba: “Recital” di Gianfranco Jannuzzo alla presentazione della nuova stagione del Teatro Sociale

Lunedì 16 ottobre alle ore 20.30 nella sala “Michelangelo Abbado” del Teatro Sociale “G. Busca” di Alba, l’Assessorato comunale alla Cultura presenterà al pubblico e alla stampa la 26esima stagione teatrale.

Sarà l’Assessore alla Cultura Carlotta Boffa a svelare il ricco cartellone 2023/2024. Una stagione piuttosto interessante con attrici e attori di chiara fama e di riconosciuto talento, interpreti di spettacoli di alta qualità.

Dopo la presentazione, sullo stesso palco andrà in scena lo spettacolo gratuito “Recital” di Gianfranco Jannuzzo impegnato in un vero e proprio one man show sulle sue origini siciliane e sull’amore/odio che nutre nei confronti della sua terra natale.

In “Recital” il protagonista presenta alcuni brani inediti accanto a quelli che considera i suoi “cavalli di battaglia” e racconta la sua Sicilia, piena di contraddizioni, allegra e amara, spensierata e triste, meravigliosa e spietata, solare e introversa, indolente e attiva. Raccontando la Sicilia, Jannuzzo riesce a raccontare tutti noi italiani con uno straordinario senso dell’umorismo, capaci di ridere di tutto e di tutti e soprattutto, cosa ancora più importante, di noi stessi.

L’ingresso alla serata è libero fino ad esaurimento posti.

Prenotazioni su: teatrosocialebusca.eventbrite.com, da martedì 10 ottobre.