Camerana, per il Festival del Paesaggio stasera si presenta il libro "Paesaggio dedicato, Impossible Langhe"

Prosegue con successo la prima edizione del “Festival del Paesaggio. Diari di terre e di uomini”, la kermesse itinerante che, fino a venerdì 24 novembre, ha in programma una ricca serie di appuntamenti a ingresso gratuito, nello splendido scenario della Langa del Tanaro.

Il festival, parte del progetto “Langa del Tanaro. Un progetto a rete di valorizzazione e fruizione turistica per un territorio di confine”, sostenuto dal bando “Territori in luce” – edizione 2023 della Fondazione Compagnia di San Paolo, pone al centro del dibattito il paesaggio, inteso come terreno su cui prende forma l’identità locale, ovvero il collante tra le comunità, l'ambiente e il patrimonio culturale. È promosso dall’Associazione culturale Turris (capofila), insieme con l’Associazione San Fiorenzo, la Consulta BCE Piemonte e Valle d’Aosta, l’Unione Montana di Ceva e i comuni del territorio compreso nel progetto.

Stasera, giovedì 5 ottobre alle 20:30, nella Chiesa della SS. Annunziata a Camerana, si terrà la presentazione del libro "Paesaggio dedicato, Impossible Langhe" (Fondazione Radical Design), la più completa raccolta mai scritta sui paesaggi di Langa, con la partecipazione dello scrittore Pietro Giovannini e del co-autore Maurizio Beucci, fotografo, curatore, docente di fotografia e responsabile Leica Akademie Italia.