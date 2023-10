Cuneo e l'Autunno al Parco: si celebra anche l'estate di San Martino

Se nel mese di settembre il Parco fluviale Gesso e Stura si è dedicato a collaborare con le importanti manifestazioni che hanno animato la città di Cuneo, con ottobre entra nel vivo dell’autunno. Il nuovo programma, ricco di esperienze di natura per tutte le età, propone escursioni, mostre, laboratori, science cafè e una serata speciale per festeggiare insieme l’estate di San Martino.



Chi ama la tranquillità dei boschi potrà godere degli splendidi colori del foliage sabato 7 ottobre con il primo appuntamento dei TREKKING DEL PARCO. L’escursione, intitolata LUNGO LA VIA DEI CASTAGNI, si svolge a Cervasca nell’ambito della Sagra della castagna e dei pisacan, dalle ore 14,30 alle 16,30. Un semplice percorso ad anello di 4 km tra alberi secolari e antiche borgate ricche di storia, aspetta grandi e piccini desiderosi di immergersi nei colori e nei profumi della stagione più affascinante dell’anno.



Una seconda occasione dedicata a chi ama camminare nella natura è il trekking NEL BOSCO DELL’IMPERO a Vignolo sabato 14 ottobre dalle ore 10 alle 15. Il percorso, più impegnativo, di circa 8 km (dislivello +400 m) si snoda alla scoperta di sentieri storici, antiche borgate celate fra gli alberi e racconti di misteriosi ‘respiri del drago’ che tra una leggenda e l’altra ci permettono di scoprire interessanti curiosità geologiche. E’ previsto il pranzo al sacco presso il Santuario della Madonna degli Alpini, luogo che regala un panorama unico sul Parco fluviale e l’intera pianura cuneese.



Chi desidera approfondire la conoscenza del territorio del Parco e della sua biodiversità potrà approfittare della mostra ALIENI COME NOI allestita dal 7 al 13 ottobre presso il Salone Polivalente di Roccavione. Che cos’è una specie aliena? Quale importanza può avere sul mondo come lo conosciamo? È sempre impattante, invasiva, distruttiva, o può tornare utile? L’uomo può essere considerato una specie aliena in certi territori? Alieni come noi è un progetto che esplora l’influenza sugli ecosistemi di piante e animali estranei ai nostri ambienti, con impatti anche sociali e culturali sulla società umana, che a sua volta ha un ruolo chiave nella loro stessa esistenza.



Venerdì 13 ottobre alle ore 21 presso il Municipio di Roccavione i naturalisti del Parco propongono un science cafè per approfondire il tema. L’ingresso è gratuito sia alla mostra che all’incontro.



Ancora a Roccavione, domenica 8 ottobre dalle ore 14 alle 17 sono in programma le VISITE GUIDATE AL MULINO, piccolo polo museale che, nella sua ingegnosa semplicità, offre al visitatore uno spaccato di vita pre-industriale.



Nel week end della Fiera Nazionale del Marrone, dal venerdì 12 a domenica 15 ottobre, a Cuneo in Largo Audiffredi, il Parco fluviale Gesso e Stura e l’Ente di gestione delle Aree protette Alpi Marittime saranno presenti con PALACLIMA, punto informativo sulle attività di educazione ambientale e sui progetti in corso, gestita dai volontari del Servizio Civile. Dal mattino fino a sera sono previste tante attività di animazione e divulgazione per tutte le età.



La mostra DISEGNATO DALL’ACQUA sarà visitabile invece a Borgo San Dalmazzo presso la Biblioteca Anna Frank dal 17 ottobre al 18 novembre. Il territorio cuneese è profondamente legato al continuo moto dell’acqua che ha disegnato nei secoli il paesaggio che conosciamo. La mostra naturalistica permette di immergersi in un insolito viaggio attraverso la storia dell’ambiente che ci circonda. L’ingresso è libero e gratuito in orario di apertura della biblioteca.



Con il cambio di stagione il percorso multisensoriale f’Orma e l’Orto didattico si preparano al riposo invernale, ma non prima di aver salutato i loro piccoli visitatori con due appuntamenti speciali.



Il primo, a f’Orma, domenica 15 ottobre dalle ore 10 alle ore 11,30 è intitolato UN RIFUGIO PER GORG, si tratta di un laboratorio per famiglie con bimbi dai 3 anni in su, in cui dopo aver fatto l’ultima una visita a piedi nudi del 2023 si costruirà un rifugio per Gorg il gigante d’acqua che abita al Parco tanto amato dai bambini.



Sabato 28 ottobre dalle ore 10 alle 11,30 ORTO D’AUTUNNO aspetta i giovani coltivatori per preparare la terra al freddo dell’inverno e conoscere meglio i cereali imparando a riconoscerli anche quando sono nascosti all’interno dei cibi più comuni.



La sorpresa che il programma Autunno al Parco ha in serbo per festeggiare l’estate di San Martino è LANTERNA CHE BRILLI, LANTERNA CHE VAI: sabato 11 novembre dalle ore 16 alle 19, alla Casa del Fiume e nelle aree limitrofe del Parco celebreremo questo momento importante nel folclore del nostro territorio. Nel pomeriggio verranno preparate le originali lanterne portatrici di luce e calore che accompagneranno i partecipanti nella coinvolgente passeggiata serale animata da canti e letture. Per concludere, verranno serviti tisana e biscotti alla luce del falò. Sarà l’occasione per condividere i valori della tradizione, scoprire come il Parco si trasforma al crepuscolo, e ricordare che in ognuno di noi brilla una piccola luce in grado di guidarci anche quando intorno si fa buio. L’evento sarà gratuito per i possessori del pettorale Stracôni, manifestazione che giunge quest’anno alla quarantesima edizione.



Sabato 25 novembre dalle ore 15 alle 16,30 i ragazzi del Servizio Civile Ambientale accoglieranno le famiglie con bimbi dagli 8 anni per scoprire da vicino l’ecosistema fluviale. Il progetto, che si chiama BIOSTOPOS, porta finalmente il fiume nella casa a lui dedicata con un acquario da 300 litri in cui è stata riprodotta la vita presente nel Torrente Gesso e nel Fiume Stura.



Aspettando Natale, nel pomeriggio di sabato 2 dicembre, con l’incontro-laboratorio per adulti I DONI DELL’ALVEARE sarà possibile approfondire gli impieghi dei prodotti eccezionali che l’operosità dell’alveare ci dona, realizzando un’originale candela e un balsamo labbra 100% natura.



Il calendario dettagliato di Autunno al Parco, i costi e le indicazioni per prenotare sono disponibili sul sito www.parcofluvialegessostura.it da dove è possibile anche scaricare il dépliant in formato pdf.



L’Infopoint del Parco fluviale, in piazzale Walther Cavallera 13, a partire dal 15 ottobre, tornerà a seguire l’orario invernale e sarà aperto per informazioni, prenotazioni e servizio di noleggio bici dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 16.30.

In alternativa si può fare riferimento al numero di telefono 0171.444.501 negli orari sopra indicati, o all’indirizzo mail: eventi.parcofluviale@comune.cuneo.it.