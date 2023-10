Frassino, per "Passi e ripassi" escursione dal capoluogo fino a san Maurizio

Come ogni anno, in questo periodo autunnale, la Compagnia del Buon Cammino, associazione di escursionismo da trent’anni molto attiva in questo territorio provinciale, organizza 5 facili camminate a tema storico nelle Valli Occitane della provincia di Cuneo.

Il secondo appuntamento è a Frassino e riguarda la storia della scuola in valle Varaita.

Domenica 15 ottobre escursione da Frassino Capoluogo a San Maurizio

Partenza da Frassino Piazza G. Marconi alle ore 9,30

Arrivo a San Maurizio verso le ore 10,40 – Incontro presso le vecchie Scuole Elementari, con un intervento della Prof. Patrizia Isnardi che ci racconterà di “Scuole, maestre ed alunni in valle Varaita tra Ottocento e Novecento”.

Sempre presso le Scuole sarà poi possibile visitare il museo in allestimento sul Toumin dal Mel e sul mestiere degli arrotini dell’Ubac di Frassino, accompagnati da Gianpiero Boschero.

Se ci rimarrà un po’ di tempo potremmo andare alla ricerca degli edifici che a San Maurizio ospitarono le scuole elementari prima del 1960.

Verso le ore 12,30 ritorno a Frassino attraverso la strada carrareccia che collega le Borgate di Cassiera, Maira Sarti e Cross alla provinciale della Valle Varaita.

Verso le ore 13,30, per chi lo desidera, pranzo all’agriturismo “La Cinciallegra” a Casale Ressia (Menù15,00 €., dove sarà possibile degustare le raviole).

Per il pranzo occorre prenotarsi entro le ore 12 di sabato 14 ottobre al n. 389/1227147

Dopo pranzo rapido ritorno a la Vilo di Frassino (Capoluogo) attraverso le Borgate Peyracchia, Seimandi e Radice.

Il percorso si può definire escursionistico nella sua prima parte, sino a San Maurizio, mentre è assolutamente turistico nella discesa verso Frassino.