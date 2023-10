L’ “Italia ricicla”: eco-moda in passerella per solidarietà

Fashion&RecycleArt: moda ecologicamente corretta che vede il “rifiuto” scendere in passerella, trasformato in collezione moda, per incarnare uno stile di vita dove sartoria e sostenibilità ambientale si incontrano.

“L’Italia ricicla” è l’evento con cena e sfilata della stilista Italia Furlan, in programma venerdì 13 ottobre, al ristorante “Fontana Oro “ di Caraglio, organizzato dal Lions club Busca e Valli e dal club Zonta Cuneo.

Italia è un vero talento “made in Italy” che ha respirato fin da bambina concetti di sostenibilità ambientale. Veneta di origine, ligure per elezione, da alcuni anni residente a Garessio, è creatrice di una moda fatta con materiali rinnovabili, ma tradizionale nella manifattura artigianale di alta sartoria. “Sono ecologista, penso e creo con eco-logica” - afferma. Ho deciso che avrei fatto l’artigiana a 4 anni, a 8 andavo a lezione da due sarte, a 18 anni ho aperto la mia bottega sartoriale, “Arti-ficio” a Finalborgo decidendo che non avrei potuto lavorare se non seguendo, anche in questo ambito, le mie convinzioni. Da lì è nata l’idea di realizzare capi che, potessero rispondere ad un’idea di rispetto per l’ambiente e di riutilizzo”.

I tessuti della sua linea provengono da gonfiabili e banner pubblicitari della Peraria, azienda di Villafalletto, leader in Italia nel settore. “Il loro materiale ottenuto dal riciclo di bottiglie in pvc e, ulteriormente riciclabile, è davvero fantastico, non teme nulla, è ignifugo, resiste al sole, non si stropiccia”.

Con questo l’artista confeziona impermeabili, giacche da uomo e da donna, soprabiti, ombrelli, borse e tanti altri manufatti. Un prêt-à-porter unico, grintoso, colorato, allegro e “croccante”, ma molto tradizionale nella manifattura e taglio italiani.

Soprattutto portatore di una missione etica di rispetto per l’ambiente.

Il ricavato della cena sarà destinato all’acquisto di due bastoni e aiuti elettronici per ipovedenti.

Costo di partecipazione 55 euro. Info e prenotazioni ai numeri 348 1510339- 339 66 36672.