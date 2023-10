Revello, un fine settimana con la musica di Bach e riflessioni sull’infinito

In foto: Maria Cefalà, Elia Carletto, Paolo Chiesa e Gaia Abaclat

La rassegna “4+3 in cammino tra le Arti Liberali” prosegue il suo viaggio nell’esplorazione delle discipline delle Arti Liberali, offrendo un fine settimana a Revello, di eventi coinvolgenti e culturalmente arricchenti.

Sabato 7 ottobre, alle 17 nella cappella marchionale, una appassionante conferenza-concerto dal titolo “Discovering Bach: il senso del limite” che esplorerà la musica del grande compositore e il concetto di libertà umana e artistica ,come principio che prende forma dalla regola.

Dalle parole di Nazim Hikmet a Dante, passando per Bach, questa esperienza musicale e filosofica promette di stimolare la mente e i sensi.

Il concerto sarà tenuto da Maria Cefalà, pianista con un profondo amore per l’interpretazione di Bach, che condividendo il suo talento e la sua conoscenza con il pubblico, offrirà una prospettiva unica sulla musica del grande compositore.

Domenica 8 ottobre dalle 10, sempre nella cappella marchionale, avrà luogo una lezione magistrale tenuta da Maria Cefalà: “Bach al pianoforte: riscoperta o modernizzazione?”.

Alle 15 la conferenza-concerto: “Infiniti infiniti” nella sala consiglio del palazzo comunale di Revello, per esplorare il concetto di infinito in diverse prospettive, dalla matematica alla filosofia.

Con la partecipazione di Silvio Mercadante, Marina Garavelli e Laura Giuliano questa esperienza culturale promette di ampliare la nostra comprensione dell’ infinito.

Dopo una pausa caffè ci si sposterà nella chiesa Collegiata, grazie all’ospitalità di don Mariano Tallone, per il concerto: “Le Sonate in Trio di Bach”. Una incantevole serata di musica con tre giovani e talentuosi musicisti: Gaia Abaclat al violoncello, Paolo Chiesa al violino e Elia Carletto all’organo.

In programma alcune delle meravigliose sonate in trio di Johann Sebastian Bach. La rassegna “4+3 in Cammino tra le Arti Liberali” è organizzata con la collaborazione dell’Accademia Filarmonica di Saluzzo, la Steinway Society del Piemonte e Valle d’Aosta, l’ Associazione Amici della Musica di Savigliano, l’Associazione Culturale A.S.A.R. (Amici della Storia e dell'Arte - Revello) e il Comune di Revello.

Per ulteriori informazioni sulla rassegna e per il programma completo, visitare il sito web ufficiale. Instagram: https://www.instagram.com/accademiafilarmonicasaluzzo/?hl=it.