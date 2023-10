Savigliano: domenica 15 ottobre la passeggiata in regione Croce

Nell’ambito delle iniziative promosse dall’associazione La Voce di Elisa ODV “Festival del Rumore 2023”, entrano in scena “I Barbabuc”, gruppo di montagnaterapia, il cui progetto è quello di migliorare la qualità della vita delle persone coinvolte dal punto di vista psico-fisico-relazionale e delle autonomie, creando un’occasione per sperimentarsi al di fuori della propria confort zone. Un’esperienza pluriennale di collaborazione con le sezioni CAI di Fossano Saluzzo e Savigliano con il Dipartimento Interaziendale di Salute Mentale dell’ASL CN1, Psichiatria Area Nord.



E domenica 15 ottobre il gruppo “I Barbabuc” organizza, con alcune associazioni e cooperative, un tour gastronomico e culturale di circa 12 chilometri nella campagna saviglianese, intervallato da soste e punti degustazione. Un’escursione facile, a piedi in regione Croce-Apparizione a Savigliano, in luoghi dove la campagna ha mantenuto i suoi caratteri “rurali”.



“A volte basta cambiare strada e andare su percorsi fuori dal tempo per attivare la voglia di vedere, di scoprire e di lasciarsi sorprendere dai legami fra cultura, arte, natura e paesaggio - spiegano gli organizzatori - . Il cammino lento sarà il mezzo privilegiato ed ecologico per conoscere questi 'luoghi e di far conoscere il progetto, un invito al viaggio e all’incontro, alla riflessione sul val'ore della diversità, promuovendo uno stile di vita sano”.

Su questo filo conduttore sarà possibile incontrare numerosi beni storici, di archeologia industriale e naturalistici, tra cui un Poligono di Tiro e una Centrale idroelettrica, entrambi di inizio ‘900, la medioevale chiesa di santa Croce e la storia della pietra tombale di Gudiris, il santuario dell’Apparizione, il tutto intervallato da storie, degustazioni, esperienze raccontate da aziende/cooperative/associazioni (come la latteria Fusero, la Novacoop, L’alveare che dice sì) e spettacoli teatrali di Voci Erranti.



Il ritrovo è previsto alle ore 9 in piazzetta Monviso a Savigliano, per un percorso di una dozzina di chilometri, con pranzo al sacco (ma con i prodotti offerti … volendo non occorre portarsi altro!) in un’area davanti al Santuario dell’Apparizione e poi ritorno a Savigliano nel primissimo pomeriggio.



La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, il termine per le iscrizioni è il 10 ottobre. Iscrizioni e informazioni al n. 340 9009991 C.T.E. di Savigliano.