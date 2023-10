Prorograto al 20 ottobre il bando Great Innova ed eVISO: previste cinque borse di studio da 1.000 euro

È stato prorogato a venerdì 20 ottobre il termine per candidarsi al bando "L’intelligenza collettiva per la gestione della complessità" lanciato dall'associazione Great Innova di Cuneo in collaborazione con eVISO spa per sostenere la formazione di giovani studenti neo diplomati del Piemonte.



Si tratta di 5 borse di studio del valore 1.000 euro ciascuna che andranno a sostenere direttamente le spese per il corso di laurea di diplomati nell'anno scolastico 2022/2023, quello concluso nel giugno scorso.



"Il progetto nasce dalla volontà di eVISO, di sostenere la formazione e lo studio dei giovani del territorio, e si inserisce nella serie di eventi e attività previsti per il suo decimo anno di vita - spiega Cristian Ranallo, referente dell'associazione Great Innova, che ha predisposto il bando ed effettuerà la selezione dei canditati - . La volontà condivisa è quella di dare un sostegno concreto all'istruzione come motore di crescita personale e professionale ed energia per lo sviluppo sostenibile della società e del tessuto locale".



L'obiettivo del bando è valorizzare studenti e studentesse particolarmente meritevoli, che hanno concluso con successo il percorso secondario di II grado nell’anno scolastico 2022/2023 presso una scuola superiore del Piemonte e che abbiano deciso di continuare con lo studio universitario in una qualsiasi facoltà.

Il bando è pubblicato sul sito www.associazionegreatinnova.it.