Motociclismo. Misano regala un titolo e qualche delusione ai piloti della Black Racing

Misano Adriatico, 1° ottobre. Cielo terso e tempo estivo, questo è stato il biglietto da visita dell’ultimo atto della Coppa Italia di Velocità che ha visto, per l’ultima volta in questa stagione, il team di Roccavione, portacolori del Moto Club Bisalta Drivers Cuneo presentarsi sul Misano World Circuit “Marco Simoncelli” con la squadra al completo: Elia Mengoni e Fabio Pozzato nella Pirelli Cup, rispettivamente nelle classi 600 e 1000, con Mirco Federzoni ed Alessandro Spaggiari nel Trofeo Italiano Amatori rispettivamente nelle classi 1000 base e 1000 avanzata.

Il venerdì è stato incentrato sulla preparazione degli assetti delle moto in vista delle qualifiche del sabato, facendo registrare un costante miglioramento dei tempi sul giro.

Al termine delle qualifiche della 600 PRO Mengoni è settimo, con Pozzato diciassettesimo nella 1000 nella Pirelli Cup, mentre nel Trofeo Italiano Amatori Federzoni è 26° nella 1000 base e Spaggiari sesto nella 1000 avanzata.

Al sabato pomeriggio Federzoni chiude gara uno con una rimonta da manuale, che lo porta sino alla quattordicesima piazza nella 1000 base, mentre Spaggiari è autore di una gara magistrale, che lo vede classificarsi terzo assoluto nella 1000 avanzata.

Nelle gare della domenica, Federzoni mantiene la dodicesima posizione di gara due fino all’ultima curva, quando inserisce la folle e chiude quindicesimo mentre Spaggiari, partito dalla pit lane per lo spegnimento della moto in griglia, dall’ultima risale sino alla nona posizione assoluta, con una rimonta spettacolare.

Ad Elia Mengoni è bastato controllare gli avversari e chiudere in settima posizione nella classe 600 PRO per aggiudicarsi il campionato, terminato con grandi festeggiamenti di team e pilota. L’ultima partenza di giornata (e della stagione) è per la Pirelli Cup 1000, che lascia un grande amaro in bocca. La gara di Pozzato, impegnato nella Challenge SBK, dura infatti solo poche curve, prima di una caduta che gli toglie il titolo dalle mani per soli dieci punti.

“Siamo contenti che la caduta di Pozzato non abbia avuto conseguenze - sono le parole del team manager Simone Barale -, perché la salute dei piloti viene prima di tutto. Peccato, perché potevamo portare a casa il titolo della Pirelli Cup Challenge 1000, ma lavoreremo nell’inverno per provarci nel 2024. Voglio ringraziare tutti gli sponsor per il grande supporto, tutto il team per l’immenso lavoro svolto e per il senso di appartenenza alla squadra dimostrato. Faccio inoltre i miei complimenti ai piloti per gli ottimi risultati conseguiti. Un ringraziamento lo devo anche anche alla P.D. di Diego Peano ed alla Gastaldi Officine, che sono venuti a trovarci in pista per l’ultima gara”.

La Black Racing Squadra Corse ringrazia tutti gli sponsor per il loro supporto anche in questa stagione: TOP Serramenti, Poppi Clementino S.p.A., DG Porte, TOP Serramenti Design, Magazzini Edili Tontine, P.D. Impresa Edile, Gastaldi Officine S.r.l., CTM S.r.l., Erre.gi S.r.l., Moss S.r.l., Dott. Andrea Mascarello, Tipolito Martini S.r.l., Proforma Consulting, Isaema Solution, Marco Fiorini, Panetteria d'Angelo, D&B Automazioni, Distribuzioni Grafiche Fantino, Sine Cura, Sirp, Soft System S.r.l., SNG Europa S.r.l., MCR Coperture. Un ringraziamento va pure, per il loro supporto, ai partner tecnici Penny Racing Service, WRS Italy, Magigas, Graph-Art, Vircos e Al Cappello Alpino.

L’’appuntamento con i lettori, è rimandato alla stagione 2024.