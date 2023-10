Bra, il centrosinistra apre la corsa alle Comunali 2024 ricandidando il sindaco uscente Gianni Fogliato

Una notizia che era nell’aria da tempo, quella relativa alla ricandidatura del sindaco uscente Gianni Fogliato da parte delle forze di centrosinistra cittadino. Un’intenzione e disponibilità in merito alla quale ora arriva la conferma ufficiale nelle forme di una lettera i braidesi sottoscritta da Bra Bene Comune, Bra Città per Vivere, Bra è Viva, Impegno per Bra e Partito Democratico, riunite in un "Coordinamento delle liste di centrosinistra per le elezioni amministrative del 2024".

A seguire il testo della missiva, con la quale il fronte del centrosinistra cittadino enumera quelli che considera i positivi risultati della gestione amministrativa iniziativa con la vittoria elettorale del maggio 2019.

Cari concittadini di Bra,

nella primavera del 2024 si terranno le elezioni per il sindaco e il consiglio comunale della nostra città. Oggi, in questo autunno del 2023, Bra è una città aperta e dinamica: con scuole di elevato livello in tutti i gradi, con aziende grandi e piccole che hanno superato diverse crisi economiche, con molteplici manifestazioni culturali e di impatto turistico (come la recente edizione di Cheese ha mostrato), con buoni impianti sportivi e squadre che fanno onore alla città, con una rete associativa e di volontariato che è perno per molti servizi sociali e assistenziali. Anche la cura dell'ambiente è stata messa in primo piano, come mostra il risultato eccellente della raccolta rifiuti (stabilmente oltre il 90% di differenziata negli ultimi quattro anni, miglior risultato di tutte le città piemontesi), che ha permesso la riduzione ed il contenimento del costo della Tari. Il nuovo servizio dei City cleaners ha prodotto una più efficace pulizia di strade e marciapiedi. Procede anche la costruzione di una CER (Comunità Energetiche Rinnovabili) promossa dal Comune.

Tutto ciò nonostante i gravi momenti di turbativa del periodo (pandemia del Covid-19, guerra in Ucraina, crisi energetica, inflazione), che hanno colpito le famiglie e l'economia.

L'Amministrazione, guidata dal sindaco Gianni Fogliato, ha reagito con la massima energia a tali eventi, orientando azioni e risorse con priorità all'istruzione, ai servizi sociali, alla tenuta economica.

La nostra città si presenta oggi con una vasta serie di opere già progettate e completamente finanziate, anche grazie ai fondi del PNRR cui ha saputo attingere. Esse saranno un vero e proprio motore di sviluppo dei prossimi anni, anche in termini di opportunità di lavoro. Completata la riqualificazione di via Vittorio Emanuele e della Tettoia storica di piazza Giolitti, è imminente l'avvio di progetti scolastici come il nuovo Istituto Guala (quasi mille studenti), la nuova palestra dell'Istituto Mucci, l'ampliamento dell'asilo nido, il recupero di locali e della facciata della manica della scuola Montalcini ('Maschili') su via Vittorio. È prossimo l'inizio della ristrutturazione dell'ex-Mattatoio come centro polivalente e multiservizi. Palazzo Garrone troverà nuova vita con un recupero funzionale che ne eviterà il degrado. Anche a Santa Chiara i lavori in corso scongiurano possibili problemi. I Giardini della Rocca verranno riqualificati e resi ancora più fruibili per le famiglie.

Per questi buoni motivi le liste firmatarie della presente lettera ritengono importante che il sindaco Gianni Fogliato possa continuare nei prossimi anni il lavoro impegnativo, senza risparmio di energie, con la massima trasparenza, che lo ha contraddistinto in questa consiliatura. I dieci anni di esperienza da assessore nella giunta Sibille ed i cinque anni da sindaco ne fanno il candidato ideale, anche per il livello di competenza e conoscenza dei meccanismi gestionali del Comune. Molte cose restano da fare e da migliorare: Gianni è il più adatto a farle. In questa consiliatura egli è stato sostenuto da una maggioranza compatta, che mai ha lasciato spazio a divisioni o giochi di potere personalistici.

Noi siamo dunque pronti a sostenerlo nella prossima sfida, concordando insieme a lui un programma che, partendo dai risultati ottenuti e dal patrimonio di progetti già acquisiti, sappia proiettare la città sempre più nel futuro. È già stato costituito un Comitato di coordinamento per concretizzare questo intento e per predisporsi ad una campagna elettorale per “Gianni Fogliato sindaco 2024”. Al Comitato potranno aderire altre forze che, con le proprie istanze e sensibilità, condividano lo spirito di questo manifesto.

Invitiamo fin d’ora i cittadini braidesi a contattarci per esprimere suggerimenti e sollecitazioni sui temi che saranno oggetto del nostro programma: sarà una sfida che vinceremo insieme.

Bra, ottobre 2023

Bra Bene Comune

Bra Città per Vivere

Bra è Viva

Impegno per Bra

Partito Democratico