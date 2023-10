Forza Italia Giovani Cuneo presente alla convention nazionale di Paestum

"Un'esperienza formativa di confronto sui principali temi riguardanti il futuro dell'Italia; dalla tutela del risparmio alla riforma della giustizia, passando per industria agroalimentare, la fiscalità, il lavoro e le energie rinnovabili", fa sapere in una nota il vicecoordinatore provinciale di Forza Italia Cuneo Matteo Cavallo, unitamente a Marco Primatesta e Chiara Allocco, secondo cui "le direzioni delineate durante la tre giorni rappresentano un punto di partenza solido per un lavoro costruttivo e ambizioso che consiste nel costruire la grande casa dei moderati, il centro della politica italiana attuando i valori che da sempre ci contraddistinguono".