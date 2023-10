Gribaudo (Pd): "Teniamo alta la guardia, manganellate a studenti Torino pessimo segnale"

“Il clima non è buono: quello che è successo l’altro ieri a Torino è paradigmatico: davvero per contenere un gruppo di 300 studenti a mani nude non c’erano altre soluzioni percorribili? Mi sembra molto difficile crederlo. Mi preoccupa poi perché sappiamo tutti che sarà un autunno caldo e di forte contestazione al governo. Ecco, non vorrei che quello che è successo a Torino si possa ripetere in altre occasioni di fronte alla rabbia e alla difficoltà di tanti nostri concittadini. Dobbiamo tenere alta la guardia, perché non possiamo permetterlo”.



Cosi l’onorevole Chiara Gribaudo intervenendo alla direzione nazionale del Pd.

“Dallo spot dell’Esselunga al nuovo contratto di servizio della Rai, intriso di una stomachevole retorica nazionalista e anti-contemporanea, il segnale che mandano ai loro - ha detto Gribaudo - è chiaro: stiamo cercando di riportare indietro il paese. Pensiamo all’attacco indegno che ha subito il direttore del Museo Egizio Christian Greco al quale, anche da questa sede, ci tengo ad esprimere tutta la mia solidarietà che so essere anche la vostra”.



Gribaudo ha fatto riferimento anche alla sanità piemontese.



“Il nostro sistema sanitario, come anche quello lombardo, è la vittima peggiore di questo modo di concepire il potere che la destra sta dimostrando. Le nomine sulla sanità piemontese - ha aggiunto l’esponente dem - hanno impoverito tremendamente il sistema. L’unica cosa che si affrettano a chiudere sono le convenzioni con i movimenti pro-vita, per le oramai celebri stanze d’ascolto, che non sono altro che un becero e meschino tentativo di prendere ancora di più a picconate la 194, rischiando anche qui di portare indietro il paese di 50 anni.”