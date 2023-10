Savigliano: il centrosinistra boccia il primo anno della giunta Portera

Fino a questo momento il centrosinistra saviglianese non aveva fatto sentire in modo significativo la sua opposizione dopo la sconfitta elettorale di un anno fa. Doveva leccarsi le ferite dopo la traumatica spaccatura con l’ex sindaco Giulio Ambroggio, ferite che ancora bruciano e bruceranno ancora per qualche anno.



Ieri sera (mercoledì 4 ottobre) – nell’ambito delle tre serate di “Ottobre Democratico” - il gruppo consiliare “Spazio Savigliano” ha tuttavia voluto fare il “tagliando” alla giunta Portera.



I tre consiglieri di minoranza, Giorgia Seliak, Paolo Tesio e Giacomo Calcagno, hanno illustrato a una platea composta da una cinquantina di persone (alcuni giovani ma per lo più ex amministratori) il loro operato in questo primo anno dal voto amministrativo che ha visto insediarsi in municipio una maggioranza civica guidata dal sindaco Antonello Portera. I tre consiglieri hanno ricordato Ordini del giorno, interrogazioni e interpellanze e hanno spiegato che la loro è “un’opposizione costruttiva ma intransigente”.



Critiche sono arrivate all’esecutivo in particolare sui ritardi con cui si è affrontato il “caso piscina comunale”, sul piano urbano del traffico e sull’inerzia dell’amministrazione rispetto al tema del nuovo ospedale insieme a varie altre questioni. L’ultimo caso, quello che è destinato a sollevare polemiche nei mesi a venire, riguarda un corposo insediamento residenziale (57 alloggi) in viale Piave, a ridosso di Parco Graneris.



Ma, oltre agli aspetti amministrativi – trattandosi di un contesto politico – le critiche sono scivolate anche sul piano politico. Il segretario del circolo Pd Gianpiero Piola ha denunciato la deriva destrorsa di un’amministrazione guidata da un sindaco “metà grillino e metà di destra”. “Ognuno può avere le idee che vuole. Ciò che non è accettabile è che si faccia passare per 'civica' una maggioranza che è invece, per molti aspetti, di destra”.



A rincarare la dose l’ex sindacalista Bruno Gosmar: “Parecchi esponenti della maggioranza – ha detto prendendo la parola dal pubblico - non sono affatto neutri, ma portano acqua a chi sta devastando l’Italia. Serve maggior grinta – ha affermato rivolto ai tre consiglieri Seliak, Tesio e Calcagno – per far capire alla cittadinanza come stanno realmente le cose”.



Severo anche il giudizio dell’ex sindaco Claudio Cussa, il quale ha annunciato di voler farsi promotore di una raccolta firma sul caso urbanistico di viale Piave. “La giunta – ha osservato – procede a spot non avendo un’idea complessiva di sviluppo della città”.



All’incontro è intervenuto anche Mauro Calderoni, nella duplice veste di sindaco della vicina città di Saluzzo e di segretario provinciale del Partito Democratico. Anche da lui è arrivata una staffilata all’indirizzo di Portera. “Savigliano è completamente afona ai tavoli provinciali delle sette 'sorelle', che peraltro diserta quasi sistematicamente, così come fa con le riunioni dei tre consorzi di cui fa parte insieme a Saluzzo e Fossano (acqua, rifiuti, socio-assistenziale). O tace – ha annotato Calderoni – o quando interviene si schiera con la destra”.



Per il Pd dunque - e in genere per il centrosinistra saviglianese - la maggioranza consiliare guidata da Portera non sarebbe così civica come si era proposta agli elettori, ma sarebbe una “destra mascherata”.



Le premesse per un autunno caldo nella città dei Santa Rosa – stando almeno a ciò che emerge dalla prima delle tre serate di “Ottobre Democratico” - ci sono tutte. Prossimo appuntamento venerdì 20 ottobre, sempre alle 20,45 presso il Centro culturale di piazza Nizza, quando si parlerà di sicurezza sul lavoro e salario minimo con l’onorevole Chiara Gribaudo, vicepresidente nazionale del Pd.