Cuneo, nuovo ospedale unico: le minoranze fanno quadrato dopo gli aggiornamenti della Regione

Dopo gli ultimi aggiornamenti sull’iter relativo al nuovo ospedale unico della città di Cuneo – rilasciati nella mattinata di ieri (mercoledì 4 ottobre) a seguito di un incontro in Prefettura - , non si è fatta attendere la replica delle forze di minoranza del capoluogo.



Cuneo Mia, Cuneo per i Beni Comuni e Indipendenti hanno infatti organizzato ufficialmente una conferenza stampa nella sala delle minoranze del municipio per le 11 di lunedì 9 ottobre.



I tre capigruppo – Claudio Bongiovanni, Ugo Sturlese e Giancarlo Boselli – si erano già riuniti mesi fa nello stesso luogo per presentare l’analisi delle diverse linee di finanziamento possibili per realizzare il nuovo ospedale. Analisi in cui l’opzione del partenariato pubblico-privato risultava essere quella più costosa.



Nel corso dell’incontro però i vertici regionali hanno assicurato sulla piena sostenibilità economica del progetto pubblico-privato. Così come hanno stabilito al 15 novembre prossimo la data entro cui il gruppo della famiglia Dogliani dovrà presentare il progetto corredato dalle prescrizioni presentate dall’Aso in questi mesi: nei primi mesi del 2024 avrà quindi luogo la (tanto attesa) conferenza preliminare dei servizi, e in marzo verrà dato il parere definitivo sulla progettazione. Soltanto poi, il bando di gara.



Durante l’incontro in Prefettura nessuno dei presenti si è arrischiato nel dare un’indicazione più o meno precisa in merito alla data d’inizio e fine dei lavori. Seguendo il cronoprogramma presentato a febbraio scorso, però, tutto farebbe pensare al giugno 2029.



Tutti questi elementi verranno commentati e discussi dai tre capigruppo nella conferenza di lunedì prossimo.