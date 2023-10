Alla Fiera della Zucca di Piozzo anche le bancarelle della scuola Primaria del paese

Domenica 1° ottobre alla tradizionale Fiera della Zucca erano presenti anche le bancarelle degli alunni della scuola dell’infanzia e primaria di Piozzo. I lavori, pazientemente e laboriosamente realizzati da tutti i bambini, hanno conseguito un notevole successo.

I fondi così raccolti serviranno per implementare le attività didattiche delle scuole.

Le insegnanti e le collaboratrici scolastiche ringraziano di cuore i genitori per la calorosa partecipazione, Mirella Tomatis per l’attività di volontariato e la pro-loco per l’attrezzatura in dotazione per l’allestimento della bancarella