Amatori Basket Savigliano: presentate le squadre per la stagione 23/24 (FOTO)

Sabato scorso, nella splendida cornice di Palazzo Taffini, l’Amatori Basket Savigliano ha presentato le squadre che quest’anno prenderanno parte a tre campionati senior: la Promozione, la Divisione Regionale 1 (ex Serie D) e la Serie B Interregionale.

Dopo i successi ottenuti la scorsa stagione, i presidenti delle formazioni targate Pantere hanno ribadito l’intento di migliorarsi e consolidare la propria posizione nei rispettivi gironi.

La Cogal, dopo aver ottenuto la promozione dalla C Gold, si trova ora impegnata in un campionato inedito, il livello di pallacanestro più alto mai raggiunto in città. Le sfide che aspettano i ragazzi di coach Fiorito in Serie B Interregionale, a partire da quella di questa domenica a Borgomanero, vedranno scontrarsi alcuni dei migliori talenti del nord-ovest italiano in un girone in cui ogni punto può fare la differenza.

«Siamo orgogliosi di essere riusciti a portare questo basket a Savigliano e ora proveremo a mantenere la categoria – il commento del presidente Marco Testa -. Questo non sarebbe possibile senza l’aiuto dei nostri sponsor a cui va il mio ringraziamento da parte di tutta la società e dell’Amministrazione cittadina, qui rappresentata dal sindaco Antonello Portera, impegnata nel facilitare la gestione delle squadre saviglianesi. Oltre al grande impegno sul presente dell’Amatori Basket ci tengo a mettere in luce il grande lavoro che gli istruttori stanno compiendo sul minibasket, con tutti i centri attivi, e sulle giovanili, vera linfa vitale dei nostri progetti».

Il campionato di Divisione Regionale 1 vedrà invece nuovamente impegnata la Futurservice, dopo i grandi traguardi raggiunti negli scorsi mesi.

«Dopo una regular season passata in vetta alla nostra classifica il nostro obbiettivo è quello di ripeterci ad alti livelli anche quest’anno – le parole di Renato Rosa, a capo della ex Serie D -. Il progetto della nostra seconda squadra è quello di raggruppare i tanti ragazzi talentuosi emersi dai nostri settori giovanili e permettere a quelli con meno esperienza di muovere i primi passi in un campionato senior, per un roster a fortissima trazione saviglianese a partire da coach Bacci e dal vice Ramonda».

Presentato anche il roster impegnato per il terzo anno nel campionato di Promozione, targato Mc’Donalds e guidato da coach Andrea Frandino. La squadra è composta da giovani appassionati saviglianesi che dopo le giovanili trovano uno sbocco in questa realtà e da veterani che si ritrovano dopo anni nelle prime squadre.