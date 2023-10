Happy Tennis Days al Club Match Ball di Bra

Il 7 e l’8 ottobre il Tennis Club Match Ball di Bra organizza la prima edizione degli “Happy Tennis Days -Waiting for the Finals” al Palazzetto dello Sport di Brain Viale Risorgimento.

Il percorso di avvicinamento al torneo tennistico più importante dell’anno, le Nitto ATP Finals di Torino, tocca anche Bra con una due giorni dedicata non solo ai piccoli atleti delle scuole tennis, ma anche a chi si vuole avvicinare per la prima volta a questa disciplina.

L’ingresso è infatti libero e aperto a tutti.

Il 7 ottobre è dedicato al wheelchair tennis, mentre domenica 8 ottobre è la giornata delle scuole tennis con protagonisti i piccoli giocatori nati nel 2014, 2015 e 2016 che saranno impegnati in un mini torneo sui 20 campi da gioco allestiti per l’occasione.Al termine, durante le premiazioni del torneo, verranno estratti 100 biglietti per le NITTO ATP FINALS messi in palio da dagli sponsor della manifestazione Easygrip, Acqua Eva, Inalpi. Iren, Mercatò e Sisea.

Sono previsti premi per tutti i partecipanti: le prime 50 Scuole Tennis iscritte riceveranno in omaggio un kit di racchette EasyGrip, propedeutiche per l’apprendimento del tennis.

Happy Tennis Days è un evento organizzato dal Tennis Club Match Ball di Bra, col patrocinio del Comune di Bra, in collaborazione con Ente Turismo Langhe Monferrato Roero.