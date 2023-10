In Valle Maira via al MOT 2023, la gara dai tempi diversi (VIDEO)

La Locanda dei Ciciu del Villar, a Villar San Costanzo, ha ospitato la conferenza stampa di presentazione del MOT 2023, la gara dai tempi diversi.

Tre le competizioni in programma, nella splendida cornice dei Percorsi Occitani in Valle Maira.

La regina delle gare, la 4x40k, con partenza dalla Riserva dei Ciciu so concluderà domenica a Dronero con una festa finale; la 38k, molto partecipata, in partenza sabato 7 ottobre da Chiappera, con arrivo a Marmora, dove ci sarà il village del trail, con musica, stand di produttori e sportivi e la possibilità di pranzare con un menu di prodotti locali. E ancora la 18k, che partirà da Marmora sabato mattina, per concludersi di nuovo a Marmora e la Occitanwalk, una passeggiata non competitiva da 8km per le borgate, con i forni accesi per l'occasione dalla Proloco.

Manifestazione sostenuta dall'Atl del Cuneese, rappresentata in conferenza dal direttore Daniela Salvestrin.