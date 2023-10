Ritmica: le giovanissime della Cuneoginnastica aprono bene a Saluzzo

Domenica 1 ottobre a Saluzzo si è svolta la Prima Prova del Campionato Regionale Gold Allieve, competizione di massimo livello per le giovani atlete.

A rappresentare i colori della Asd Cuneoginnastica sono scese in pedana Sofì Myftaraj classe 2013 e Matilde Viano, 2012. Sofi nella categoria allieve 2 apre la gara con l’esercizio al cerchio, è precisa ed elegante. Travolgente al corpo libero e frizzante alla fune. Ottima la sua tenuta di gara dopo i mesi di stop dalle gare del periodo estivo. Sofì conclude la gara con un buonissimo 4 posto su 8 partecipanti. Posizione che può essere migliorata ma che al momento le assicura il passaggio alla fase interregionale.

Nel primo pomeriggio Matilde Viano affronta la gara riservata alle allieve di terza categoria. Maty da ormai un mese si allena presso il centro tecnico dell’Hdemia di Euorgymnica Torino. Parte al lunedì mattina e rientra a casa al sabato pomeriggio. Una scelta importante per una bambina di 11 anni che ha tanta voglia di inseguire i suoi sogni.

In pedana, accompagnata dalla Tecnica Tiziana Colognese, con il supporto della sua allenatrice della Cuneoginnastica ha dato prova di grande carattere. Dopo un’esecuzione purtroppo fallosa al nastro ha portato avanti una gara sempre in crescendo con gli esercizi al copro libero, alla fune alle clavette. Per lei una bellissima medaglia di bronzo che sarà sicuramente di grande stimolo per continuare questo percorso.

Le tecniche sono molto soddisfatte della crescita delle loro atlete. Sono maturate, sono bambine che con dedizione e disciplina trascorrono molte ore in palestra per poter competere ad alti livelli. Siamo molto soddisfatte dei loro risultati. Ci sono ancora ampi margini di crescita, tra quindici giorni la seconda prova alla quale cercheremo di arrivare ancora più preparate. Un ringraziamento speciale va alla società Eurogymnica di Torino per aver accolto Matilde permettendole di crescere tecnicamente.