A Lagnasco la presentazione del libro per bambini "Il mistero della stella azzurra"

"Il mistero della stella azzurra" scritto da Serena Tomatis, pubblicato da Fusta Editore, è il titolo del libro per bambini che sarà presentato dall’autrice venerdì 6 ottobre alle 16 nel salone dei Castelli Tapparelli d'Azeglio di Lagnasco.



L’iniziativa è organizzata dalla Biblioteca Civica "Benedetto I Tapparelli".



Il libro per bambini racconta la storia di Vera, una bambina di 8 anni chiamata a salvare una stella azzurra alimentata dalle idee degli umani. La stella è infatti ammalata e una sua eventuale scomparsa rischia di far svanire il fantastico "Regno delle Idee".



Alla presentazione, organizzata dalle volontarie che gestiscono la biblioteca, parteciperà l'autrice che accompagnerà i presenti alla scoperta della magica avventura che vede come protagonista la piccola Vera.



Serena Tomatis, originaria di Lagnasco, insegnante alla scuola primaria dell’Istituto comprensivo di Busca, da anni si dedica alla passione per la scrittura: "Il mistero della stella azzurra" è il suo primo romanzo per ragazzi.



Ingresso libero.