Buona lettura dal Caffè Letterario di Bra con “Enciclopedia della donna. Aggiornamento”

Inequivocabile l’incipit del nuovo romanzo di Valeria Parrella, “Enciclopedia della donna. Aggiornamento” (Einaudi). Niente pagine di amore cortese o di passioni vertiginose, ma un’opera che confessa tutto l’inconfessabile sul sesso, inteso in senso quasi sportivo e finalizzato al benessere.



Il libro è una sorta di “aggiornamento” dell’enciclopedia pubblicata a dispense da Fratelli Fabbri editori, pietra miliare nell’Italia degli anni ‘60 tra tradizione ed emancipazione. Valeria Parrella si propone di aggiungervi la voce di 4 lettere, che incomincia per F e finisce con A, oltre la prospettiva femminile del nostro tempo, attraverso lo sguardo disincantato di Amanda, architetto cinquantatreenne, madre di due gemelli e collezionista seriale di amplessi. In lei, rivendica la libertà della donna di desiderare qualsiasi corpo le piaccia, in qualunque situazione e di soddisfare il proprio desiderio.



Dice Amanda: «Il corpo è fatto per il sesso, la mente è solo un abbaglio del corpo a cui ci impegniamo a dare importanza». La visione di Amanda è netta: «Io negli anni ho appreso una certa cavalleria, insomma quella specie di regola non scritta per cui se due se ne vanno a letto assieme si considera conclusa la sessione quando sono venuti tutti e due».

Concepisce il sesso in via sperimentale. Se dice che vuole scopare è davvero così, benché gli uomini ne dubitino, tutti tranne gli operai, meglio se sindacalizzati, in quanto «Il senso di lotta di classe affina l’animo lasciando la virulenza dell’azione» senza le svenevolezze di certi intellettuali. E se qualcuno, durante o dopo, le dice «Ti amo», l’eccitazione cala di colpo. Amanda pensa che il sesso «È sempre e solo un presente», una cosa che «Esiste finché c’è, poi svanisce, come l’alcol di un profumo e lascia solo una vaga essenza sul corpo».



Illudersi di bissare quel nirvana è fantasia e se lui pensa che ci sia possibilità di ripeterlo, lei è convinta che ci sia l’occasione di farlo con un altro. A patto, naturalmente, che si sappia gestire l’overbooking di una vita sessuale così pensata da una scrittrice disinibita. Che si diverte a compilare, in chiusura del volume, alcuni indici ragionati, in cui finisce un repertorio scottante di argomenti che dimostrano come sia possibile aggiornare una materia altrimenti perfettamente risolta in pochi minuti da un video di YouPorn.

Quindi, troviamo le varie specialità: il bacio appassionato, i preliminari, le compunte osservazioni sulla sodomia, i sex toys ovvero le palline per la ginnastica vaginale già viste e piaciute nel film “50 sfumature di nero”.



Valeria Parrella, napoletana, è una delle più brave scrittrici italiane. Ha vinto il Campiello Opera Prima, il Premio Renato Fucini, è entrata nella cinquina dello Strega, è arrivata al romanzo, al teatro ed al cinema, ma è sempre e soprattutto con i racconti che continua a parlare di noi, «Donne e uomini solitari che combattono le loro solitarie guerre».