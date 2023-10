Da Mapello a Cuneo per celebrare la memoria della Resistenza

La visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella del 25 aprile a Cuneo, Borgo San Dalmazzo e Boves ha lasciato un magnifico ricordo e significato non solo nelle nostre città ma in tutti coloro che credono, vivono e condividono quotidianamente la storia della Resistenza e della Liberazione dal nazifascismo.



Sono numerosi i gruppi di turisti "resistenziali" che chiedono informazioni e si organizzano per una visita nella nostra provincia, per conoscere e scoprire i luoghi dove "È nata la Costituzione Italiana". Domenica 1 ottobre abbiamo avuto il piacere di incontrare un gruppo di simpatizzanti e iscritti della sezione di Mapello e isola Bergamasca dell' Anpi locale.



La scelta di Cuneo e Boves è stata molto importante perchè esiste da sempre una collaborazione tra diverse realtà che chiedono un punto di riferimento locale per avere i tempi necessari delle visite nelle singole città. Ci siamo recati al Monumento della Resistenza, a Casa Galimberti, in piazza della stazione e infine a Cuneo, in piazza della Costituzione, dove insieme abbiamo ammirato i mosaici che la scuola edile di Cuneo insieme ai detenuti del carcere di Cerialdo ha realizzato sui tema della Costituzione Italiana, nata dalla Resistenza.



A Boves abbiamo vissuto un momento significativo al Sacrario e la visita alla mostra di Adriana Filippi, la pittrice dei Partigiani, trasferita nella nuova sede della fabbrica dei Suoni e inaugurata il 23 -settembre.



Così Alessia Zucchelli, presidente Anpi di Mapello scrive: "La visita sui luoghi della memoria e della resistenza crea occasioni di socializzazione e di incontri, e si rivela anche occasione per stringere contatti con la comunità di amici e simpatizzanti che rinsalda il senso di Comunità".



"La recente visita a Cuneo e a Boves dove le due sezioni che ci hanno accompagnato hanno generosamente speso tempo e impegno per assicurare una visita ricca di alto significato umano, oltre che storico. Quello che rimane, al netto dei contenuti, è l'esperienza e l'incontro con persone che con passione e impegno portano avanti la memoria e la storia del nostro paese. Ringrazio in primis Ughetta Biancotto dell' ANPI di Cuneo e i compagni Diego B. e Enrica G. dell' Anpi di Boves per la loro significativa presenza".