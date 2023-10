Dronero: inaugurata al Museo Mallé la mostra “Masnà” di Paolo Viglione

“Masnà” è il titolo, in piemontese sostantivo invariabile per indicare al singolare ed al plurale bambine e bambini. Al Museo Mallé di Dronero si è tenuta, domenica 1 ottobre, l’inaugurazione della mostra del fotografo dronerese Paolo Viglione.



L’esposizione curata da Ivana Mulatero, direttrice del Museo Mallé, presenta una trentina di opere fotografiche, realizzate dal 2019 ad oggi, che ritraggono in prevalenza la giovanissima comunità valmairese.



“Troviamo bambine e bambini in posa alla maniera pittorica - spiega la direttrice Mulatero - su sfondi tonalmente neutri o leggermente alonati di luce, con pochi ma studiatissimi dettagli che ci fanno intuire quanto sia potenzialmente vasto l’universo dentro ognuno di loro. L’impercettibile rotazione del viso, la postura del corpo, la piega delle labbra e l’espressione magari seria e introspettiva, fanno presagire gli adulti di domani.”



“I bambini - racconta il fotografo Paolo Viglione - a differenza degli adulti, non sono schiavi delle rappresentazioni. Loro non si vogliono “vedere in un certo modo” ed in questo modo possono essere molte più cose rispetto agli adulti.”



Un viaggio, così, nel presente e nel contempo anche nel futuro e nel passato, che profondo ed emozionante porta il visitatore a soffermarsi, cogliere nel volto e nello sguardo di ciascun bambino quel che magari sarà ma forse anche qualcosa di se stessi. Un guardare che conduce anche a guardarsi, ripercorrere e scoprire.



Molte sono state le persone che domenica hanno voluto partecipare, con l’inaugurazione della mostra che è stata anticipata da un delicato Vernissage musicale all’interno della sala del ‘700 della collezione permanente Luigi Mallé. Ad esibirsi i professori Luca Cerelli, Armando De Angelis, Alberto Savatteri e Sara Rinaudo, che hanno anche annunciato il ritorno prossimamente al museo dell’iniziativa l’Orecchio del Mallé, connubio tra arte e musica per i più piccoli.



Presenti all’inaugurazione il sindaco di Dronero Mauro Astesano con gli assessori Marica Bima, Carlo Giordano e Maria Grazia Gerbaudo.



“La fotografia è protagonista di questo autunno culturale e artistico sul territorio cuneese - commenta il sindaco Astesano - per le diverse e importanti rassegne che si svolgono da Saluzzo a Caraglio, da Racconigi a Dronero. La mostra al Museo Mallé s’inserisce in questa trama di attenzioni sui linguaggi della contemporaneità e interpreta al meglio la relazione con il tessuto comunitario attraverso la valorizzazione del fotografo Paolo Viglione che in questi anni ha dedicato il suo lavoro interpretando le genti della valle con istant book di carattere antropologico-territoriale. Abbiamo avuto poi il piacere di apprezzare le sue doti di documentarista attraverso le fotografie realizzate per le numerose pubblicazioni turistiche e per le manifestazioni di rilevanza nazionale. Ora, con questa mostra, sono le nuove generazioni ad essere protagoniste che possiamo ammirare in una serie di grandi ritratti. Come sindaco a capo di una amministrazione che punta molto sulla cultura come rigenerazione sociale, sostengo la necessità di dare impulso all’arte, in ogni sua forma, e soprattutto nel sostenere i suoi artefici la cui creatività dona un valore aggiunto. Ed è anche un valore da sottolineare, il contributo di Ivana Mulatero, con la quale si afferma il ruolo del Museo Mallé quale organismo culturale vivo e aperto al territorio”.



La mostra “Masnà” al Museo Mallé sarà visitabile fino al 7 gennaio 2024, il sabato e la domenica dalle ore 15 alle ore 19. Organizzata dal museo dronerese, si avvale del sostegno della Regione Piemonte e del Comune di Dronero, con il contributo di Fondazione CRC e Fondazione CRT.